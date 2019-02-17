黃偉哲期望中央與地方政府共同協力　保障警察權益與城市安全

▲台南市長黃偉哲指出，中央與地方共同協力解決警察人事預算的問題，才能夠保障足夠有效的警力、確保人民生命財產的安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上週出席行政院會，針對有關警察人事費用，造成地方政府財政負擔，希望中央能夠協調分擔，既能保障警察權益，也能兼顧治安需求。

黃偉哲強調，他一向主張警消同仁的權益有保障，城市的安全才有保障，因此去年就極力爭取提高警消同仁的繁重加給，並且從今年起實施，期待提供最優質的工作條件，讓警消弟兄在執勤時無後顧之憂，提供市民最好的服務品質。

黃偉哲表示，在上週行政院會，他就有關警察人事費用，造成地方政府財政負擔，希望中央能夠協調分擔，如此既能保障警察權益，也能兼顧治安需求；也獲得新北侯友宜市長、桃園鄭文燦市長以及台中盧秀燕市長的呼應。

黃偉哲說，警察的預算在台南市來講，大概去年是57億元，未來可能還要增加，因為去年底又增加了危險加給，還有加班費，加起來差不多增加4億多，今年跟明年再增加300多位員警，所以會再增加其他的費用，但是警察維護治安很需要，市府努力方向是說，中央能夠多補助一些，員額不是問題，但是經費需要中央來幫忙。

黃偉哲非常感謝行政院蘇貞昌院長，立即責成內政部、人事行政總處及主計總處儘速協商處理。他一向主張，警消同仁的權益有保障，城市的安全才有保障，因此去年就極力爭取提高警消同仁的繁重加給，並且從今年起實施。黃偉哲指出，中央與地方共同協力解決警察人事預算的問題，才能夠保障足夠有效的警力、確保人民生命財產的安全。