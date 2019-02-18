流浪警察5千名？葉毓蘭：不退苦撐到65歲哪來缺額給年輕人





▲黃偉哲說，地方財政原本就拮据，一旦六都都拒收新員警，將就可能出現5000多名流浪警察。（示意圖，非文中當事人／資料照）

政治中心／綜合報導

台南市長黃偉哲日前在行政院會上說，警政署今年將新撥400位員警給台南市，地方將增加4億元支出，是十分沈重的負擔，一旦六都都拒收新員警，將就可能出現5000多名流浪警察。針對此事，前警大教授葉毓蘭表示，因為民進黨將退休金亂改，原本計畫退休的公教警消因為生計問題不敢退、不能退，只能苦撐到65歲，哪來的缺額給年輕人？

黃偉哲15日說，對台南市來講，現有的警察已經有4000多位，去年又接收300多位警專畢業的員警，但由於退休跟進用的人數並不平衡，進用的人多，退休的人少，導致現在警政的人力非常充沛，今年警政署又要撥補400位員警給台南市，每一位員警含人事和訓練的經費跟退輔的經費大概都要1百萬，所以400位員警就要增加地方4億元的支出，這對地方來講是非常沉重的支出。

黃偉哲表示，如果說新補員警完全人事費跟所有的費用都要地方來支出，坦白講地方的財政是滿拮据的，這個時候來接收這麼多員警，不是只有台南市有困難而已；台北、新北、台中、桃園、台南、高雄事實上大家都是很勉力維持，都是有困難，而且事實上台北市已經拒絕接收了，那如果真的中央沒有提出一個適當的辦法的話，難以擔保其他5都搞不好也都集體拒絕接收新任的員警過來。

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲坦言，那如果是這樣的話，那台灣就增加5000多位流浪警察，這樣對國家、對警察本身以及對地方都不好，所以還是希望說中央對這個問題，還是要妥善因應跟處理，這樣會比較好。

關於黃偉哲的言論，葉毓蘭認為，民進黨的退休金亂改，破壞了整個政府人力的新陳代謝，原本就是動搖國本，愚蠢至極的敗筆。更惡質的是，退休金亂改之前，總統蔡英文率其徒眾，掀起一場腥風血雨的世代鬥爭，攻訐退休軍公教為米蟲，極盡羞辱之能事。

葉毓蘭說，年輕人還看不清楚年改隱藏的驚天大陰謀嗎？明著是砍殺退休族群，暗的是坑殺中華民國。中華民國過去幾十年辛苦建立的文官制度危殆矣！這是黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴的亡國惡計，當原本計劃退休的公教警消因為無以為繼、生計問題不敢退、不能退，只能苦撐到65歲，那來的缺額給年輕人？你們還能透過國考加入政府嗎？恐怕還不如走口譯哥、林x揚的路子，去抱個好大腿吧！

不過針對黃偉哲的擔憂，行政院發言人Kolas Yotaka17日說，行政院非常關心此議題，內政部徐國勇部長也強調，沒有「流浪警察」的問題，每一位訓練合格員警，一定會依法任用，一切待遇及福利，不受任何影響。行政院會14日針對此議題，蘇貞昌院長已責成內政部、人事行政總處及主計總處協調，儘速協商處理。

內政部表示，絕對不會有流浪警察的情形發生，所有警力需求去年即有估算過，已指示警政署再盤點及精算人力部分，預計本週進行內部會議。

▼葉毓蘭談「流浪警察」議題。（圖／翻攝自葉毓蘭個人臉書）