「我想陪兒子成長」理科太太聊教育…訪藝術大師鼓勵孩子　網蓋樓很感慨

▲理科太太探討藝術啟蒙。（圖／翻攝自「理科太太」YouTube）

生活中心／綜合報導

「嗨，大家今天過得好嗎？」知名YouTuber「理科太太」理性分析生活知識，深入淺出的科普備受關注，她用約半年時間累積95萬訂閱數，其招牌開場白也讓網友耳熟能詳。近日她卸下「理性面具」，感性的講述育兒理念，「我想用不是那麼大人的眼光，陪著我兒子成長。」

「當我們長成大人的樣子之後，為什麼以前小孩的自己，就一點一滴的不見了？」理科太太最新的影片題目為「褪下成人面具，再回到你懷念的童年」，內容提到她探討孩子的藝術啟蒙，在亞洲學校的教育體制中非常專注於學業，然而世界上還有很多學校沒有教的事情，等著孩子探索、學習。

理科太太認為，孩子訓練藝術與創造能力，不單只是運用在藝術層面上，也不是只有藝術工作者才需要的能力，因為「新的商業模式、新科技的想像、新的開刀方式」都需要用到非常多的創造力和創新能力，適時鼓勵孩子利用感官認識、探索世界，是一件重要的事情，「現在看著我兒子喜歡到處東看看西看看、東摸摸西摸摸，給他一瓶水，他可以這樣玩來玩去看水的流動，搖一搖聽聽看水的聲音。」

「身為一個日漸麻痺的大人，我現在正重新向我兒子學習，對所有事情保持著好奇心，重新再認識一次這個世界。」理科太太表示，小孩做事情不一定要求一定要有什麼樣的結果，在過程中，小孩若覺得好玩也很好，「只要過程中我可以陪著他的探索，這樣就夠了。」

▲理科太太訪問了沙雕大師默多克（Dale Murdock）。（圖／翻攝自「理科太太」YouTube）

影片中，理科太太也訪問到知名沙雕大師默多克（Dale Murdock），默多克曾被很多老師認為「無法集中注意力」，被下了很多註記：他很難集中注意力，他沒辦法停止在書本上畫畫，他的所有頁面邊緣都被畫滿了，「你應該成為藝術家！」

「想著你當下正在做的那件事情！」默多克知道，自己需要透過視覺表達自己，看待事物也總是非常視覺性，「我甚至記得別人20年前穿過的東西。」他就利用這項思考方式，逐漸在藝術領域達到最頂尖的等級。

默多克也向同樣「無法集中注意力」的孩子建議，有時人們不希望孩子們做他們熱衷的事情；如果這些事是藝術性的東西，或者是科學中的東西，他們可能看不到當時的價值，但在未來的某個時候，持續投資心力在自己極渴望去做的事情，總會被人看見，並發現其價值，而且會繼續在他們喜愛的事情上越做越好。

默多克說，「順從你心底的聲音去實踐，持續不懈在你熱愛的事物上，無論那是寫作、還是音樂，即使你現在做得不夠好，但誰知道呢？也許某天可能會改變你將來要做的事情，而且剛好深受他人的喜愛。」

影片一出，網友們紛紛感慨留言：「這集真的很棒，活在當下不執著也很佛家的思想」、「答案很簡單，現實會逼著你長大」、「從小到大體育和美術總是被犧牲，挪來考試唸書」、「現在的價值觀都不一樣，教孩子的方法自然會改變，只要有心，都可以帶孩子多多體驗任何事物」、「在台灣做純藝術好難，都不知道畢業要幹嘛，真的是活在當下的感覺」、「當了媽媽之後，真的覺得人生好難好累」、「喜歡Dale Murdock的人生觀，活在當下」、「溫柔的媽媽」、「看了這集覺得好有感觸」。