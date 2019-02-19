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攔下一群騎單車長者　民眾以為取締交通違規　原來是為安全…

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▲台南市三分局土城派出所員警，為保護高齡者夜間騎乘自行車安全，辦理「火金姑」專案，為自行車裝置後座警示燈，讓長輩們感謝認可。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市三分局土城派出所員警，為保護高齡者夜間騎乘自行車安全，辦理「火金姑」專案，為自行車裝置後座警示燈，讓長輩們感謝認可。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市三分局土城派出所轄內馬路上，2月18日晚上多名老人騎乘腳踏車時，被警方攔下，起先民眾誤以為警察要找碴，警方立即表明是為了保護高齡者夜間騎乘自行車安全，辦理「火金姑」專案，為自行車裝置後座警示燈，彰顯三分局長呂世明常說「服務貼心」的理念，長輩們不但感謝認可，亦直呼「揪感心」！

市警三分局分析土城地區2018年全年度交通事故肇事者年齡60歲以上者69件，占土城地區所有件數約4成，又上類案件多發生在夜間或清晨光線昏暗不明時。有鑑於高齡者因生理功能退化，對各種突發狀況反應時間會增加，故面對路上的危險狀況反應定較慢，又自行車在上述能見度較差的時段，易受光線不足影響致發生交通事故，為補強自行車能見度不足，三分局土城派出所員警利用夜間、清晨巡邏及家戶訪查的機會，主動協助轄內年長者裝設自行車後座警示燈，並宣導長輩們安全騎乘自行車的觀念，例如：騎乘自行車應著亮色反光服裝，儘量靠右邊行駛，兩段式左轉不可隨意穿越馬路，注意大型車輛視覺死角、內輪差及勿與其併行，下坡路段小心行駛並定期檢查保養煞車系統等，以確保自身安全。

市警三分局長呂世明表示，長輩們最常在清晨、黃昏外出運動，但由於該時段能見度差，如果穿著深色、不顯眼的服裝，即不易被注意，期透過分送轄內長輩自行車後座警示燈的方式，提醒大家共同重視年長者騎乘自行車的安全，三分局仍會持續作好各項交通安全維護工作，並呼籲全體市民共同來遵守交通安全法規，營造優質的生活環境，有效防制事故發生。

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關鍵字：單車,長者,取締,火金姑

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