嚴懲酒駕　台南市取締不手軟　首日移送10人

▲台南市18日動員超過556名警力，取締22件酒駕車輛，其中依刑法「公共危險罪」移送法辦10人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警方為防制酒後駕車引發交通事故造成民眾身體、財產損害甚至剝奪生命，２月18日起發布取締酒後駕車連續大執法，統計18日計動員超過556名警力，取締22件酒駕車輛，其中依刑法「公共危險罪」移送法辦10人。

交大大隊長翁誌宏表示，酒駕零容忍，將持續不間斷針對全市易肇事及飲酒區域，以及周遭重要道路加強警力部署，規劃機動巡邏及定點稽查勤務，藉由高強度、高密度之取締措施，積極防制民眾酒後駕車行為，強力執法杜絕漏洞，以降低酒駕肇事帶來的遺憾。

市警局長黃宗仁強調，執法取締是手段也是維護交通安全的最後防線，除宣導民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕外，也呼籲店家協助客人叫計程車及代駕服務，採取宣導與取締並重原則，防止酒駕從源頭做起，民眾切勿存僥倖心理輕忽酒駕嚴重性。

警方強調，酒測的吐氣酒精濃度，每公升達0.15毫克便會受罰，若達到0.25毫克，除了罰款，另外再依公共危險罪嫌移送法辦。酒後駕車發生交通事故，一旦造成重大死傷及財產損失，都是至少兩個家庭的重大危害，呼籲大家無論開大車、小車或騎車，都應遵守「代客駕車」、「酒後改搭計程車」、「勿酒後駕車」的安全習慣，以確保本身及其他人用路安全。