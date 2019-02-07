喝超茫睡一覺宿醉上路　警「白天狂攔」取締酒駕件數大增

▲酒駕零容忍！台中警「全時段攔檢」。（圖／台中市警局提供）



突發中心／台北報導

酒駕傷亡人數近幾年有下降趨勢，第一線執法的警察功不可沒，但除了夜間路檢之外，在白天酒駕取締的的次數也明顯增多。即使前一晚喝酒，很多民眾一早上班都還是會駕車，台北市107年早上6點到12點取締的件數，就占了全時段的32.05%，可見民眾對於宿醉上路的危險性明顯沒上心。

台北市白天見警率近期提高，各分局都會在路檢點攔查，除了針對違規車輛，還會拿出快篩棒讓騎士、駕駛在等紅燈時快速篩檢，只要一有酒精反應，就會請民眾下車進行酒測。

根據《TVBS新聞》報導，台北市取締件數107年早上6點到中午12點，酒駕取締件數就占了全時段超過30%；而觀看104年到107年的數據，早上6點到中午12點的酒駕取締件數，在全時段件占比從19.78%攀升到32.05%，顯示不少民眾輕忽了早上酒駕的危險性。

對此台北市交通警察大隊執法組長顏三隆就表示，可能很多人在前一天晚上喝了酒，那以為睡一覺，體內的酒精成分就會代謝，其實體內代謝並沒有民眾所想的這麼快。依照飲酒計算公式，一瓶600ml的啤酒人體要2個多小時才能代謝完畢，對於醉醺醺返家睡一覺就要出門上班的駕駛而言，8個小時的睡眠代謝根本不夠。

也因此近期市面上有具有中央標準核定的酒測器開始熱賣，就是因駕駛不想花大錢繳罰單，一早睡醒擔心酒駕上路先自行施測，再決定要不要開車上路，以防一個閃神造成悲劇。

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