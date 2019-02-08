　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收假車潮！公路總局列出「地雷路段」　避塞替代道路快跟著走

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國道,車潮,塞車,交通,汽車,高速公路（圖／記者季相儒攝）

▲塞車示意圖。（圖／記者季相儒攝）

生活中心／綜合報導

明（9日）天是春節連續假期的倒數第2天，公路總局研判車潮以返回工作地旅次為主，預測易壅塞路段包含鄰近國道交流道路段，包括台1線銜接國道3號南州交流道、台9線銜接國道5號頭城交流道等，另外無國道地區之主要幹道也將出現車潮，包括台9線蘇花公路往蘇澳、台1線水底寮路段往屏東等。

公總稍早指出，今天目前路況，台3丙線東向社寮紫南宮路段壅塞，請隨時注意車流及路況，台14甲線清境、台72線獅潭等其餘公路總局轄管路段部分有車多現象。

明天是春節連續假期的倒數第2天，公總研判車潮以返回工作地旅次為主，預測易壅塞路段包含鄰近國道交流道路段，例如台1線銜接國道3號南州交流道、台14線銜接國道6號愛蘭交流道、台74線銜接國道3號霧峰及快官交流道、台9線銜接國道5號頭城交流道等；另外無國道地區之主要幹道也將出現車潮，例如台9線蘇花公路往蘇澳、台9線南迴公路往枋寮、台1線水底寮路段往屏東等。公總表示，以上路段已規劃相關疏運措施，並請警察單位於現場指揮引導。

因應國道將出現北返車潮高峰，公總已配合規劃11處國道易壅塞路段之替代道路，並於沿線設置螢光黃底替代道路導引牌面；其中，於國5轉換台9、國1國3轉換台61、國6轉換台63等重要替代道路，特別於替代道路指示牌上方增設「幸福公鹿（路）」牌面導引民眾轉換路線。公總指出，春節假期期間，在上述重要省道轉換點，都會佈設Q版「幸福公鹿」指示牌面，呼籲用路人可多加利用。

▲▼春節疏運，台北轉運站湧入返鄉人潮。（圖／記者林敬旻攝）

▲客運示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

另外，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，共14家業者86條國道客運重點疏運路線於2月1日0時起至108年2月10日24時止，推出平均85折之優惠。公總說，國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外）；這次春節連假也持續實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠（共40條路線），以鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊。

公總指出，協調客運業者視人潮機動增班，自2月1日起至今天12時止，西部國道客運共計行駛73,045班次，疏運1,364,530人；國道5號客運路線共計行駛11,737班次，疏運192,569人；實施優惠之路線共計行駛47,686班次，疏運748,891人；另外，武陵農場旅客疏運狀況良好。

ET快訊
老公剛報喜「兒子出生」　女偶像當天爆：已協議離婚
快訊／普悠瑪經新烏日站發生事故！1人當場撞擊身亡
2300萬「邁巴赫」倒車撞勞斯萊斯！她下車加好友超展開

關鍵字：公路總局,塞車,交流道,國道

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

早餐店奶茶「通腸有4原因」　謎之白色液體成分曝光

初一上班遇火災！妹逃生後報平安　爸一句「超酸歧視」...姐心寒爆氣

影／協商又添變數！傳華航再發檢定證「搞小動作」　機師工會怒飆交通部

多維TW／蔡英文的「民主號召」與習近平的「不留空間」

快訊／初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故　當場撞擊身亡

名廚鋁箔紙「該用亮面包食物」　食科網站打臉：差不多

人生轉角／挺過失婚失業雙低潮！高雄老闆擺「愛心冰箱」：能感同身受

收假車潮！公路總局列出「地雷路段」　避塞替代道路快跟著走

電信資費方案複雜背後有心機　讓客戶沒機會拿來比價

影／生女兒超驕傲！媽怨女「太貼心」...過年主動到果園幫忙　網讚爆：預約當親家

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

春遊目擊路邊汽車引擎蓋冒火　勇男速撲滅網驚：差點燒一排

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

醉漢當街上演警匪片！手機變槍枝　狂敲玻璃吼：依法開槍喔對不對（？

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

早餐店奶茶「通腸有4原因」　謎之白色液體成分曝光

初一上班遇火災！妹逃生後報平安　爸一句「超酸歧視」...姐心寒爆氣

影／協商又添變數！傳華航再發檢定證「搞小動作」　機師工會怒飆交通部

多維TW／蔡英文的「民主號召」與習近平的「不留空間」

快訊／初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故　當場撞擊身亡

名廚鋁箔紙「該用亮面包食物」　食科網站打臉：差不多

人生轉角／挺過失婚失業雙低潮！高雄老闆擺「愛心冰箱」：能感同身受

收假車潮！公路總局列出「地雷路段」　避塞替代道路快跟著走

電信資費方案複雜背後有心機　讓客戶沒機會拿來比價

影／生女兒超驕傲！媽怨女「太貼心」...過年主動到果園幫忙　網讚爆：預約當親家

「巴西川普」博爾索納羅3月訪美！　外長：兩國關係將更深厚

劉濤、《如懿傳》辛芷蕾御用鞋　買了等開工賺飽回頭率

早餐店奶茶「通腸有4原因」　謎之白色液體成分曝光

華航罷工國民黨提3聲明　批蘇貞昌未領頭處理

臭臉喵店長變身「監視器」　窩寶座緊盯6員工：誰在摸魚！

透過「胖卡」帶領受虐兒走出痛苦陰影　每塊雞蛋糕的背後是滿滿的淚

廈門台商向台青招手　今年將提供2200個職位

首次外銷國產設備！日本計畫向菲律賓出口FPS-3防空雷達

科幻的定義？　新華國際時評：好的科幻作品「仍然聚焦於人」

中職／兄弟本土6人搶先發　黃恩賜增添輪值深度

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

生活熱門新聞

快訊／嘉義凌晨規模4.9地震！..

快訊／華航機師宣布2/8早上6..

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險..

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

機師罷工！華航宣布：美日港菲2..

年味越來越淡　網：物質豐富長輩..

有房有車！185男相親交往最多..

初四接財神這樣做　財運旺整年！

華航工會字聲明：別讓地勤受怒罵..

《2019星座X生肖X血型》運..

華航罷工驚見「22歲鮮肉天團」..

180帥哥曝擇偶條件被拉黑　網..

小港機場3班次取消　旅客：我知..

紅衣女鬼牽姻緣！退伍男消瘦像被..

更多熱門

相關新聞

連假北上高峰　國5宜蘭頭城「紫爆」

今（8日、初四）為春節假期第7天，高公局預估，國道車流將以北上返回工作崗位為主，預期將出現本次連假北向最大量，全日總延車公里上看136百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.6倍。

北返下午8路段會塞！國5塞到午夜

夢幻粉紅大爆發！武陵櫻花季初三登場

初三南港-頭城時速比腳踏車慢　曝8大「停車場路段」

國道初三北返8路段午後將塞爆

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／嘉義凌晨規模4.9地震！一晃嚇醒網友

快訊／華航機師宣布2/8早上6點啟動罷工

她慘摔被老公嘲笑　結婚180秒離婚

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現身桃園機場

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險套抱孫

婆婆給她「爬滿螞蟻」的硬飯糰

28歲存790萬！他曝存錢大絕37歲就能退休　

「我要奶！」2歲兒見巨乳扯衣搓揉

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆

機師罷工！華航宣布：美日港菲26班機全取消

年味越來越淡　網：物質豐富長輩凋零

有房有車！185男相親交往最多撐幾周

「6聊Line調情法」把妹秒脫單！

更多

最夯影音

更多

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面