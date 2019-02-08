收假車潮！公路總局列出「地雷路段」　避塞替代道路快跟著走

▲塞車示意圖。（圖／記者季相儒攝）

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明（9日）天是春節連續假期的倒數第2天，公路總局研判車潮以返回工作地旅次為主，預測易壅塞路段包含鄰近國道交流道路段，包括台1線銜接國道3號南州交流道、台9線銜接國道5號頭城交流道等，另外無國道地區之主要幹道也將出現車潮，包括台9線蘇花公路往蘇澳、台1線水底寮路段往屏東等。

公總稍早指出，今天目前路況，台3丙線東向社寮紫南宮路段壅塞，請隨時注意車流及路況，台14甲線清境、台72線獅潭等其餘公路總局轄管路段部分有車多現象。

明天是春節連續假期的倒數第2天，公總研判車潮以返回工作地旅次為主，預測易壅塞路段包含鄰近國道交流道路段，例如台1線銜接國道3號南州交流道、台14線銜接國道6號愛蘭交流道、台74線銜接國道3號霧峰及快官交流道、台9線銜接國道5號頭城交流道等；另外無國道地區之主要幹道也將出現車潮，例如台9線蘇花公路往蘇澳、台9線南迴公路往枋寮、台1線水底寮路段往屏東等。公總表示，以上路段已規劃相關疏運措施，並請警察單位於現場指揮引導。

因應國道將出現北返車潮高峰，公總已配合規劃11處國道易壅塞路段之替代道路，並於沿線設置螢光黃底替代道路導引牌面；其中，於國5轉換台9、國1國3轉換台61、國6轉換台63等重要替代道路，特別於替代道路指示牌上方增設「幸福公鹿（路）」牌面導引民眾轉換路線。公總指出，春節假期期間，在上述重要省道轉換點，都會佈設Q版「幸福公鹿」指示牌面，呼籲用路人可多加利用。

▲客運示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

另外，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，共14家業者86條國道客運重點疏運路線於2月1日0時起至108年2月10日24時止，推出平均85折之優惠。公總說，國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外）；這次春節連假也持續實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠（共40條路線），以鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊。

公總指出，協調客運業者視人潮機動增班，自2月1日起至今天12時止，西部國道客運共計行駛73,045班次，疏運1,364,530人；國道5號客運路線共計行駛11,737班次，疏運192,569人；實施優惠之路線共計行駛47,686班次，疏運748,891人；另外，武陵農場旅客疏運狀況良好。