台南立委補選翻轉？劉寶傑預測謝龍介有影響力　「否則賴清德不會罵人」

政治中心／綜合報導

台南市立委補選讓民進黨緊張了嗎？前行政院長賴清德日前在網路節目上，批評立委補選參選人謝龍介，「台南人形象不像謝龍介那樣很會罵人」，而《關鍵時刻》節目主持人劉寶傑認為，賴清德會再罵謝龍介，應該是謝龍介對選情可能有一定的影響力。17日，謝龍介成立競選總部民眾擠爆現場，可見其高人氣。

▲前行政院長賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

賴清德卸任11日上網路直播節目接受專訪，談到台南立委補選的選情，他說，「台南人的形象不像謝龍介那樣很會罵人，所以他要去支持郭國文。對此，劉寶傑在節目上表示，「可見你（謝龍介）在麻豆地區的選情是有影響的，否則賴清德根本不會罵你」。

▲謝龍介成立競選總部，民眾擠爆現場。（圖／記者林悅翻攝）

謝龍介也在節目中表示，去選區時受到民進黨的里長接待，他問對方「你不是民進黨的嗎？」，但對方卻表達，「不滿新潮流整碗捧去，讓人看不下去」；謝龍介分析，賴清德是新潮流的主要人物，他栽培郭國文，幫他輔選是應該的，也開玩笑說，被賴清德罵兩句沒關係，「不會放在心上」。

17日，謝龍介舉辦「農漁產品展示會暨謝龍介競選總部成立」，而高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕選後首度合體造勢，現場湧入超多民眾，可看出高人氣。韓國瑜致詞時表示，這麼多人來這邊挺龍介，代表台灣人民已經覺醒，新時代開始，龍介選上就是台南人勝利，一定要帶台南經濟往前衝。

▲新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜、雲林縣長張麗善等人齊聚台南，共同為謝龍介站台力挺。（圖／記者林悅翻攝）

高雄市長韓國瑜指出，謝龍介的競選總部成立大會，仍積極為農漁民找出路，找一活路，讓人民過好生活，因為台南很多人日子過得很苦，謝龍介他原本有自己的舞台，卻像過河卒子往前衝，謝龍介的當選，會改變台灣政治風氣，政治人物要將人民放第一位，人進來、貨出去，台南鄉親團結一致，一起努力翻轉台南。

▲台南市第2選區立委補選參選人謝龍介，舉辦「台南農產品展示會暨謝龍介競選總部」成立大會。（圖／記者林悅翻攝）