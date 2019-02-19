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律師反串暗酸韓國瑜　網友笑翻：小心韓粉來襲

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▲▼呂秋遠（資料照／記者陳明仁攝）

▲呂秋遠。（資料照／記者陳明仁攝）

政治中心／綜合報導

知名律師呂秋遠19日凌晨在臉書貼出一篇文章，內文提到一名上市公司董事長詢問他該不該更上一層樓，角逐集團總裁，網友看完後發現，該文就是暗指高雄市長韓國瑜，還要呂秋遠小心韓粉來襲。

呂秋遠貼文如下：

律師，我的人生現在面臨很大的困惑，每天都很難入睡，即使輪流到公司的營業部、市場部、行銷部夜宿也睡不好。希望你能給我一些指示，請不要像代天府一樣，讓我連續六十支籤都搏沒盃。

我剛當選一間上市公司的董事長，外人看我，春風得意，甚至許多股東還支持我更上一層樓，去競逐企業集團總裁。但是，我內心的苦，沒人可以知道。事情是這樣的：

在半年多前，我還是一家果菜行的老闆，日子雖然過得不怎麼樣，而且每天都有不同的奧客欺負我，但是倒也自得其樂。只是好景不常，隔壁水電行的老闆因為也想開果菜行，硬是跟政府檢舉消防設備不合格，用公權力把我趕走。之後，我就開始了失業的生活。直到以前的水果中盤商來找我，說有家上市公司正在派系內鬥，公司派與市場派僵持不下，市場派需要一個局外人來當他們的人頭董事長，薪水不錯、福利很好，於是我決定幫這個老朋友一點忙，想說這輩子也沒當過董事長，試試看也好，選上了，我當然就是董事長，選不上，也沒什麼損失。

其實，公司派的人已經掌權二十年，經營績效說好，或是不好，倒也很難說。但是不知道為什麼，可能是人心思變，股東們對於現在的公司經營高層就是不太滿意。我私下跟幾個大股東接觸，感覺起來好像也是勢有可為，我開始有了點信心。但是問題來了，我不知道這家公司是做什麼的。隨著股東大會逼近，我逼迫自己去記得企業總部、工廠、營業門市的住址，雖然總是記錯。我也努力的去記憶，公司員工究竟有多少人、去年營業額多少等等的數據，雖然有些差距（例如三千人記成五千人），但是我真的開始努力了。

下一個問題來了，有些股東質疑我，究竟我的公司治理政策在哪？拜託，我都不知道公司定位，怎麼能提出什麼政策？我的第一個方式，就是首先批評公司又老又窮，因為罵人最簡單，果然立即引起了很多人的迴響。這時候，我的腦袋裡又靈光一閃，想到了一句口號：「貨出去，錢進來，股東發大財」。律師，你想想，這句話多抽象、多簡單、多好用？怎麼出去、怎麼進來、怎麼發財？不重要。讓股東支持，最重要的是願景。這不就是願景嗎？公司派逐漸發現我的氣勢起來了，他們也開始緊張，於是發動很多財經專家質疑我，我到底要怎麼做，才能達成我的目標？

好吧，其實我想不出來。最簡單的方式，不就是要求敵對公司的員工都來我們公司買東西嗎？可是我覺得這一點應該很難立刻做得到。在幾次股東私下聚會時，突然被問到時，我慌了，於是就說，我要在營運總部的中庭裝設愛情烽火臺，讓員工可以做愛做的事、還要在工廠外面的空地挖掘石油來賣（雖然土地產權好像不太清楚）、把公司內的醫務部開放對外營業賺大錢、營運總部的廣場開放為賭場、賽馬場、讓公司成為愛情行銷公司，員工過得幸福美滿等等。我知道很多人嘲笑我天馬行空，但是我才覺得奇怪，這些事情本來就是隨口說說而已，認真就輸了，這年頭到底還有誰在講公司治理政策？

市場派可能發現我的聲勢越來越好，所以開始買了許多廣告支持我。公司派推舉的副總開始緊張了，網路上也出現很多嘲笑我的人。但是，我一點都不擔心，因為我知道小股東們是支持我的，最重要的是股東要賺錢、股東要發財，其他的很重要嗎？不，一點也不。於是，我當選了。

律師，我現在想請教你的是，我該怎麼辦？我本來只是失業好玩，卻沒想到真的讓我當上董事長。以後我才發現，董事長其實很難當，連請假出國去玩都有人會罵。我當上了這家公司的董事長，但是卻不知道要如何經營這家公司，而且我的任期還有這麼久，到底應該怎麼辦？

幸福了，然後呢？被併購是最好的選擇嗎？

呂秋遠此文一出，立刻引來網友留言回應，「靠北我一開始還很認真得看」、「這篇文有夠高級，我好認真看，越看越發笑」、「很高深的寓意，我服你了，小心韓粉來襲」、「看完才發現⋯我是這公司的員工欸」、「字數太多了，韓粉看不懂」

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關鍵字：呂秋遠,韓國瑜

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