李家同批「鬼混說」唱衰台灣　羅智強：他誤會韓國瑜的用心

▲李家同。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前說「台灣鬼混了20幾年，完全在退步」，引來清大榮譽教授李家同在臉書批評韓國瑜唱衰台灣，並舉出台灣工業近幾年在國際上的表現。對此，台北市議員羅智強19日在臉書表示，李家同誤會韓國瑜的用心與用意。

羅智強指出，相較於30年前，台灣仍位在亞洲四小龍之列，甚至有一段時間是「龍頭」；如今，對比南韓、新加坡、香港，昔日「龍友」的國民所得，已遠遠拋開台灣，讓人不勝唏噓。

羅智強提到，自己曾和一位學者討論亞洲四小龍，該名學者語帶感慨的説，不久前和一位南韓的朋友談起兩國的經濟，那位南韓的朋友説，台灣不要再把南韓和台灣放在一起談了，現在的台灣經濟，連南韓的車尾燈都看不到了。

羅智強認為，在個別領域，如李家同説的精密工業、高科技產業，台灣有亮眼表現，但總體經濟表現上，台灣沒太大自滿空間；韓國瑜的「鬼混」用語雖重，但談的正是總體面的憂心，其意在鞭策政府與領導者要更加努力創造台灣的繁榮發展，並非貶抑各行各業的努力與成果。

羅智強指出，以高科技產業為例，事實上，成立於1980年的新竹科學園區，可謂台灣高科技產業的搖籃，那是40年前蔣經國先生以其前瞻宏觀，為台灣打造的「未來產業」，直到今天我們還在吃蔣經國留下的老本；反觀，民進黨執政者，對兩蔣忌之恨之，但沒有兩蔣為台灣經濟奠基、開創未來的能力與遠見，這才是台灣陷困的真問題。

針對李家同批評「台灣鬼混20年」說法，韓國瑜18日再度親上火線「爆扣」李家同，他認為「鬼混」一說絕無瑕疵，90年代的台灣人幾乎都對「明天」更有信心，但現在卻想著明天會不會過的「更差」，希望李家同可以做田野調查，傾聽到真正基層的聲音。