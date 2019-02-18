謝龍介拚勝選！北上拜會王金平　拉攏基層幹部穩選情

▲謝龍介。（資料照／東森新聞）

政治中心／綜合報導

國民黨台南市立委補選參選人謝龍介17日成立競選總部，民眾擠爆現場，可見他在短時間內深耕地方有起色。而謝龍介拚勝選不停歇，18日北上拜會前立法院長王金平，向他請益希望能對選情有所幫助。

謝龍介昨結束競選總部成立晚會的活動後，一早就北上拜會王金平，他說，王金平是七股區的女婿，很多當地的里長說，看王金平能不能過去幫忙一下，找當地的里長相挺他：王金平也承諾，若有時間回去七股，會找些漁會、農會、里長，能夠做的，都會幫忙。

▲王金平。（資料照／記者黃克翔攝）



謝龍介投身台南第2選區立委補選，此區可說是綠營大票倉「綠得出汁」，他自從接下參選的重責大任後，也希望能為國民黨拿下勝選，因此自宣布參選以來就積極拜訪當地農漁民，也積極協調兩岸農漁民的合作，希望幫助農漁民賺大錢。

而謝龍介的高人氣也讓對手民進黨參選人郭國文開始緊張，前行政院長賴清德還在在網路節目上，批評立委補選參選人謝龍介，「台南人形象不像謝龍介那樣很會罵人」，而《關鍵時刻》節目主持人劉寶傑認為，賴清德會再罵謝龍介，應該是謝龍介對選情可能有一定的影響力。

▲謝龍介競選總部成立晚會，民眾擠爆現場。（圖／記者林悅翻攝）