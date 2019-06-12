要求賠「1」元！騰訊起訴玩家未經許可直播《英雄聯盟》

▲英雄聯盟。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

現在網路上有各式各樣的直播主，但直播遊戲也侵權了嗎？騰訊科技股份有限公司日前向一名遊戲用戶提出訴訟指出，對方未經許可在西瓜視頻直播《英雄聯盟》，不僅要求立即停止在第三方平台直播，還要賠償經濟損失1元（人民幣，下同）。目前，該玩家正在反訴，理由是騰訊試圖侵害其合理展示虛擬產品的權利。

綜合媒體報導，騰訊公司表示，依《騰訊遊戲許可及服務協議》約定，未經騰訊許可的情況下，玩家不得在使用騰訊遊戲服務過程中進行錄製、直播等；然而該玩家不但違反規定在第三方平台直播遊戲，還以此獲利，應當承擔賠償損失等違約責任。

▲騰訊遊戲。（圖／CFP）



不過，該玩家表示，自己從2014年開始共花了1500元在《英雄聯盟》內購買了大量虛擬產品，是玩家的虛擬財產，理應可以進行展示，然而騰訊禁止他的直播，是否認了他合理展示自己購買虛擬道具的權利。對此，他提起反訴，要求騰訊公司返還1500元，懲罰性賠償4500元，並承擔律師費用。

據了解，這是大陸首起遊戲營運商起訴用戶未經授權直播的案例，若騰訊最終勝訴，那非騰訊系平台的直播、發布影片的遊戲內容創作者都將被納入打擊範圍，造成未來所有遊戲主播都要先獲得遊戲營運商的允許。

▲《英雄聯盟》比賽。（圖／廠商提供）