【近六成不信任司法】恐龍司法官壓垮信任 民眾挺陪審制

▲恐龍司法官壓垮人民對司法的信心。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

根據TVBS公布的民調顯示，有近六成（58％）的民眾不信任司法，遠高於相信司法的25％。此外，還有近半數（49％）民眾不信任「檢察官」公平公正辦案、六成以上（61％）民眾對蔡英文總統推動的司法改革沒信心，比例均比往年提高。另外特別的是，因為對司改的沒信心，目前有超過七成（74％）的民眾支持陪審團制度。

蔡英文總統上任後，大動作舉辦全國司改國是會議，積極推動司法改革，討論不適任司法官淘汰的問題，要讓人民對司法有信心。不過根據TVBS民意調查中心公布的數字，似乎不是如此。有近六成（58％）的民眾不信任司法，遠高於相信司法的25％，另外還有18％沒有表示意見。另外對於司法不受外界影響而辦案的信心，更有高達68％的民眾沒信心。

這當中很重要的因素，當然是因為法官不能公平、公正的辦案。在這次民調中顯示，有近六成（59％）的民眾不信任法官能公平、公正的審判案件，僅有25％的民眾相信法官可以公平公正，另外還有16％沒有表示意見。這當然是受到近年來飽受批評的「恐龍法官」，影響民眾對法官的觀感。

不只法官不被民眾信任，連負責偵辦及起訴案件的檢察官，民眾也不相信。民調顯示，近半數（49％）民眾表示不信任檢察官可以公平、公正辦案，但仍有39％的民眾相信檢察官，另有12％沒有表示意見。而蔡英文總統積極推動的司法改革，在這次民調中也是慘兮兮，六成以上（61％）民眾表示沒有信心，只有不到三成（29％）有信心，另外10％沒有意見。

這次民調中比較特別的一點，是超過七成（74％）民眾贊成推動陪審制，12％不贊成，4％不知道陪審制，另外10％沒有表示意見，顯見民眾不信任國家的司法制度，希望讓民眾能與法官共同審判定罪。

