　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【近六成不信任司法】恐龍司法官壓垮信任 民眾挺陪審制

請按讚支持 ETtoday新聞雲

恐龍，恐龍法官，小孩，小孩生氣（圖／視覺中國CFP）

▲恐龍司法官壓垮人民對司法的信心。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

根據TVBS公布的民調顯示，有近六成（58％）的民眾不信任司法，遠高於相信司法的25％。此外，還有近半數（49％）民眾不信任「檢察官」公平公正辦案、六成以上（61％）民眾對蔡英文總統推動的司法改革沒信心，比例均比往年提高。另外特別的是，因為對司改的沒信心，目前有超過七成（74％）的民眾支持陪審團制度。

蔡英文總統上任後，大動作舉辦全國司改國是會議，積極推動司法改革，討論不適任司法官淘汰的問題，要讓人民對司法有信心。不過根據TVBS民意調查中心公布的數字，似乎不是如此。有近六成（58％）的民眾不信任司法，遠高於相信司法的25％，另外還有18％沒有表示意見。另外對於司法不受外界影響而辦案的信心，更有高達68％的民眾沒信心。

這當中很重要的因素，當然是因為法官不能公平、公正的辦案。在這次民調中顯示，有近六成（59％）的民眾不信任法官能公平、公正的審判案件，僅有25％的民眾相信法官可以公平公正，另外還有16％沒有表示意見。這當然是受到近年來飽受批評的「恐龍法官」，影響民眾對法官的觀感。

不只法官不被民眾信任，連負責偵辦及起訴案件的檢察官，民眾也不相信。民調顯示，近半數（49％）民眾表示不信任檢察官可以公平、公正辦案，但仍有39％的民眾相信檢察官，另有12％沒有表示意見。而蔡英文總統積極推動的司法改革，在這次民調中也是慘兮兮，六成以上（61％）民眾表示沒有信心，只有不到三成（29％）有信心，另外10％沒有意見。

這次民調中比較特別的一點，是超過七成（74％）民眾贊成推動陪審制，12％不贊成，4％不知道陪審制，另外10％沒有表示意見，顯見民眾不信任國家的司法制度，希望讓民眾能與法官共同審判定罪。
 

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：2/23（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：陳俊宏（國家人權博物館館長）
講題：人權與正義
ET快訊
畢業就結婚快撐不住　台中27K妹想送養1歲子：0存款怎生活
「台灣掰掰」出國打卡機窗照結局超意外　世紀騙局萬人讚爆
黎明幼兒園長林金連赴總統府陳情　府方人員面前自殘左手臂

關鍵字：法律,人權,TVBS,不信任司法,檢察官,司法改革,偏鄉,行動不便,上網購物,矯正署,監所,監獄人權

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

司法命懸一線的解藥在於不適任法官的淘汰

影／余天淚崩辭主委！怒揭民進黨潰敗主因「司法改革」

綠營潰敗／蔡英文「轉型不正義」　司法改革叫好不叫座

【近六成不信任司法】恐龍司法官壓垮信任 民眾挺陪審制

【智慧監獄將上路】收容人2月起可行動接見　在家就可探視收容人

蔡正皓／擴大保障的偵查不公開作業辦法修正（下）

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

林依晨神還原「陳公子不要啊」台詞　燦笑：我就是要整張彬彬！

【近六成不信任司法】恐龍司法官壓垮信任 民眾挺陪審制

【智慧監獄將上路】收容人2月起可行動接見　在家就可探視收容人

蔡正皓／擴大保障的偵查不公開作業辦法修正（下）

全球手機出貨量下滑4.9％　蘋果慘跌逾10％、陸手機廠逆勢成長成贏家

「橄欖球、狗骨頭、鏈球」　韓國瑜妙解兩岸關係

林書豪拿11+5連5戰得分上雙　老鷹僅打半節好球狂輸國王22分

大觀團體阻止醫護救治林金連　逼府給承諾、要蔡英文踹共

直擊《怒海潛將》「高壓氧多人艙」　醫：會救人捷運車廂

邊吃焢肉飯邊摸！「金髮摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　網怒：這樣也爽

黎明幼兒園長林金連總統府自殘僵持　場外抗爭民眾與憲警對峙

AirAsia首條東北亞航線台北-大阪首航　歡慶票價1,299元起

離譜！　除暴特勤隊徵不到人　縣市警局擋公文阻基層報名

國民年金十年大限「延至3/31」　衛福部過年前送大紅包

「老公天天尿我身上」　 張菲媳曝閨房情趣：越尿越上面

法律熱門新聞

監獄2月起可行動接見　便利家屬..

【近六成不信任司法】七成支持陪..

小燈泡母開轟　高院無奈回應

林育嶙遭誣植牙詐騙無罪定讞

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

小燈泡命案　家屬求判被告死刑

惡房東張淑晶討股官司　敗訴確定

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

騎單車酒測超標　法界：罰300..

蘇南／買賣房屋要附無違建證明？

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

龍建宇／工讀生不是人？

給說法／移車卻被暗器刺傷，誰觸..

更多熱門

相關新聞

孫道存偽證案　二審仍無罪

太平洋電信前董事長孫道存，因與前財務長胡洪九掏空太電200餘億元，遭判刑3年定讞，至今已入獄服刑1年4月。他因為出庭為胡洪九作證時，依法具結後竟做出虛偽陳述，遭檢方依偽證罪起訴。一審無罪，高院31日二審宣判，仍判決孫道存無罪。依《速審法》規定，孫道存幾乎無罪確定。

冠德認購「年菜食物箱」計畫 協助偏鄉過好年

監獄2月起可行動接見　便利家屬探視

華南王子GPS監控妻案　二審續糾纏

婦人假自拍真自殺詐保　夫子等3人判刑

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

即／23：14高雄4.9地震　南台大晃

過年前陪母燙髮　上公車找不到了

必知五月天10件事　第1點超多人錯

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

馬國畢負債5000萬翻身！「1年連開4家店」變餐飲大亨

網問「28歲男人」該有什麼成就？

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面