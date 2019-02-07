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馬路油漬害2女騎士「犁田」　暖心波麗士拿掃把清

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▲▼新莊警分局2警見路面有油漬，害騎士摔車「犁田」，暖心拿木屑鋪地清掃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新莊警分局2警見路面有油漬，害騎士摔車「犁田」，暖心拿木屑鋪地清掃 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區2名機車女騎士，在行駛過彎時，因馬路洩了一地的油漬，導致2人行經摔車「犁田」；新莊警分局2警路過擔心還有其他騎士會摔車，趕緊指揮交通並拿木屑鋪路，將地面打掃乾淨，路過民眾看到直呼「真是暖心！」

▲▼新莊警分局2警見路面有油漬，害騎士摔車「犁田」，暖心拿木屑鋪地清掃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

日前新莊警分局中平派出所警員王國睿、楊珅賞，巡邏行經新莊區中環路三段、榮華路口，發現2名機車女騎士行經該路口，未發現地上有不明油漬，經過時不慎摔車「犁田」，表示在旁稍微休息一下即可，不需要通報交通隊及救護車前來。

警員眼見地上油漬面積頗大，適逢上班時間，後續若再有機車騎士經過，恐怕又會再次發生滑倒意外，王員先在場疏導交通，並請楊員回派出所拿取木屑前來；同時間行政院新莊聯合辦公大樓旁的警衛，也熱心拿交通錐擺放，並協助警方疏導交通。

警員楊珅賞不久後拿取一包木屑到達，並將木屑均勻鋪灑在油漬上面進行吸附，大概等了30分鐘後，待油漬差不多乾涸，員警向警衛借掃把及畚箕將地上的木屑清掃乾淨，避免後續可能發生的車輛滑倒交通事故，路過的民眾見2警行為直呼波麗士大人「真是暖心」。

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關鍵字：油漬,犁田,暖心,波麗士

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