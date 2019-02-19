國民黨初選制度「討價還價」　孫大千：又不是在菜市場賣菜

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者徐政璿攝）



政治中心／綜合報導

關於2020總統大選，國民黨黨內初選機制未定，而日前國民黨主席吳敦義提出5成黨員初選、5成民調的投票方式，前國民黨立委孫大千認為，「黨內初選又不是在菜市場買菜，為什麼可以討價還價呢？」

吳敦義18日受訪表示，以往都是3成黨員、7成民調，但有黨員建議，最好是能夠讓黨員投票比重達到5成以上，讓民調維持5成。對此孫大千19日在臉書發文提到，黨內初選有明文規定以「民意調查七成，黨員投票三成」為計算方式。

他質疑，「難道過去這麼長的一段時間都沒有重視黨員的意志嗎？」怎麼這麼巧到選總統的時候才忽然想到要「重視黨員意志」了呢？其次，在過去的一年中，不管是縣市長或者是立委補選的黨內初選，都是採取全民調的方式。「難道，黨員的意志就被徹底犧牲了嗎？」

孫大千說，黨中央原本說，是有中常委建議採取全黨員投票，現在又說，是有黨員向中央提出反應。他質疑，「我們黨員向中央建言的事情可多了，這一次為什麼會突然這麼重視黨員的反應呢？不會是藉著黨員的名義，其實是說出自己的盤算吧？」

他說，突然間以重視黨員意志為理由，大幅調高黨員投票在黨內初選中的比重，「究竟是要為了全體黨員著想，還是因為某一位特定候選人掌握了黨員投票的優勢呢？」

孫大千表示，期待吳敦義主席，不僅過去是一位傑出睿智的行政院院長和副總統，現在也能夠成為一位無私無我的政黨領導人。