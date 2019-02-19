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「沒雲霄飛車迪士尼」今開幕！2019台灣燈會在屏東　觀光局曝亮點

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▲▼2019台灣燈會。（圖／記者曹悅華攝）

▲2019台灣燈會19日於屏東開幕！（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／屏東報導

沒有雲霄飛車的迪士尼開幕了！2019台灣燈會今（19）日在屏東正式登場，上午10點舉行2019台灣燈會記者會，觀光局長周永輝提到，雖然全台都有燈會，但最能代表燈會的品牌就在南台灣屏東，他點出這次的創新，包含第一次在海灣舉行、300無人機助陣、首度搭配夜間遊湖、突破生肖限制等，呼籲民眾親臨屏東感受南台灣之美。

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據了解，台灣燈會為提升國際品牌知名度，特別邀請來自日本、韓國、港澳、東南亞（新加坡、馬來西亞）及新南向國家（菲律賓、印尼、泰國、印度）歐美及以色列、俄羅斯等132位國際媒體參觀台灣燈會活動。

▲▼2019台灣燈會記者會，交通部觀光局長周永暉上台致詞。（圖／記者曹悅華攝）

▲觀光局長周永暉說，雖然全台都有燈會，但最能代表燈會的品牌在屏東。（圖／記者曹悅華攝）

周永暉表示，今天是2019年台灣傳統燈會，雖然在全台灣都可以看到，但最能代表燈會的品牌就在南台灣屏東，每年台灣燈會共有三大特色，一大特色有主燈副燈小提燈，第二個有國內外非常著名的表演團隊，另外一個就是創新。

周永暉說，感謝潘縣長帶領的團隊，在創新這個部分達到五大特色，歷史、文化、原住民、生態旅遊、地景海景和美食，像是在裡面可以看到客家文化，還有三年一次東港王爺，及在地的原住民排灣族和魯凱族，當然還有東港的美食。

▲▼屏東東港華僑市場。（圖／記者曹悅華攝）

▲此次燈會結合屏東東港在地美食，遊客千萬別錯過。（圖／記者曹悅華攝）

縣長潘孟安則回應，謝謝觀光局給屏東這個機會，期許這個燈會在新的一年為台灣和屏東帶來更多祥和、喜氣，同時希望把共同的心血分享給世界各地的朋友，將屏東的好山好水、地景湖光山色還有熱情傳遞給更多人知道。

2019台灣燈會首度移師屏東，適逢燈會30周年，今年主燈首度不以生肖為主題，而是以東港鮪魚為主題打造高16公尺的「巨鮪來富」，並結合水舞秀、夜間遊湖。過去曾有外媒大讚台灣燈會是「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，今年也吸引超過10國外媒將組團來台採訪，其中BBC跟CNN更是首度來台朝聖。

主燈區設在大鵬灣風景區，小鎮燈區設於東港鎮光復路，還有屏東市燈區，試營運從15日至18日4天、正式展期19月日至3月3共13天，平日下午14：00開園、假日10：00開園，每日閉燈時間22：30（主燈秀結束），23：00遊客接駁完成。

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關鍵字：2019台灣燈會,屏東燈會,觀光局

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