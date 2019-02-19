高雄燈會「寶可夢撒花活動」　玩家酸：大安公園每天都活動



▲高雄燈會藝術節在臉書上PO文，希望能夠靠寶可夢的撒花活動吸引人潮，卻引來網友批評。（圖／翻攝自高雄燈會藝術節臉書，下同）

地方中心／綜合報導

高雄燈會藝術節的粉絲專頁在18日下午發出PO文，表示在2月19－20日愛河河畔會有共24小時的寶可夢活動，甚至還HashTag「賞燈還可抓稀有怪」，不過許多寶可夢玩家紛紛在下面吐槽，「那大安公園天天都在辦活動」、「這樣的活動2天成本才1190元」。

2018年燈會嘉義縣政府與《Pokémon GO》合作，只要到嘉義燈會就有機會抓到寶可夢的稀有怪「魔牆人偶」等，台南市政府也和《Pokémon GO》合辦了「Pokémon GO Safari Zone in Tainan」活動，並表示可以在活動區抓到稀有怪「古空棘魚」。





不過高雄燈會藝術節的粉絲專頁18日下午在粉絲專頁「高雄燈會藝術節 Kaohsiung Lantern Festival」上PO文，指出「高雄燈會將進入尾聲，為了讓燈會再掀活動高潮，市府觀光局增加寶可夢撒花活動，以吸引更多的觀光客及抓寶的人潮。」，甚至還「#賞燈還可抓稀有怪」。

對比先前嘉義以及台南都有稀有怪的出現，對比高雄燈會卻只有撒花，成本甚至只有1千多元，效果只是會有較多的怪物，卻根本不會有稀有怪出現，引發網友在貼文下冷嘲熱諷。

紛紛酸「大安森林公園不就天天24小時都在活動」、「成本約莫為台幣1190，真是經濟實惠的活動」、「我明天也要跟官方合作我家外面一個補給站我一天24小時都灑」、「大家撒起來！稀有怪就決定是愛河邊的鯉魚王了」。

▼日前台南市政府與《Pokémon GO》合作，真的靠著稀有怪吸引大批人潮。（資料照／記者林悅攝）

