台灣燈會「接駁8p.m收班」抵會場竟要走1hr　潘孟安曝苦衷：官網早公布

▲2019台灣燈會於19日在屏東正式登場。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／屏東報導

2019台灣燈會將於19日在屏東正式開幕，由於位置相較往年沒那麼便利，「接駁車」存在就相當重要。不過就有不少民眾抱怨，園區晚上8點過後就不再提供進入燈區的免費接駁車服務，想要抵達會場必須走1個小時，稍早屏東縣長潘孟安與媒體聚餐時透露苦衷，「不可能滿足每個人生活作息且官網早有公布」，希望遊客可以諒解。

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▲屏東縣長潘孟安（左）透露接駁車訂在晚上8點收班的苦衷。（圖／記者曹悅華攝）

針對民眾的不滿，潘孟安直言，園區那麼大，交通的確是很大的挑戰，以接駁車晚上8點收班為例，從潮州過來主燈區就要40分鐘，加上上、下車時間，就要45到50分鐘，如果晚上8點出發的話到了就快9點，若再延遲收班時間，抵達以後能欣賞燈會的時間就會被壓縮甚至是沒有時間觀看，認為實在太可惜。

潘孟安表示，「不可能滿足每個人生活作息」，而且歷年來都有固定時間，官網也老早就公布了，不會再延遲收班時間，不過他也承諾，民眾只要是在晚上8點到達接駁位置，8點整也可以，即便突然湧進很多人等車，全都會送進會場，這點是不用擔心的。

屏東縣政府傳播暨國際事務處處長黃建嘉補充，由於屏東地處較不方便，這次接駁車比往年都多，來到600輛，對於民眾討論的接駁車問題，他說就是「預定一個時間彈性做法」，只要在時間內不管多少遊客都會接駁完，閉燈也是，一區一區閉燈的時候，會逐一檢查，沒有人才會停止接駁回各點的服務。

▲屏東縣政府為讓遊客有充裕時間賞燈，晚間8點起各路線除屏東燈區外，皆停止往燈區接駁。（圖／記者曹悅華攝）

2019台灣燈會大鵬灣燈區，22個燈區爭奇鬥艷，水上劇場精彩可期，屏東縣政府為讓遊客有充裕時間賞燈，晚間8時起各路線除屏東燈區外，皆停止往燈區接駁，讓遊客完整欣賞台灣燈會精彩表演。

大鵬灣燈區平假日皆開放至晚間10點半，但為讓遊客有足夠時間享受各式燈飾，縣府規劃每晚8點後即停止往燈區接駁，停車場也只出不進，而回程接駁服務則會提供至晚間11點。