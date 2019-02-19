台灣燈會試點燈好冏！「300架Intel無人機」風大喊卡　觀光局：19日會飛

▲2019台灣燈會重頭戲之一就是300架Intel無人機燈光秀表演。（圖／觀光局提供）

記者曹悅華／屏東報導

2019台灣燈會昨（18）日舉行試燈儀式，交通部長林佳龍特別前來參與，萬人湧入大鵬灣主燈區會場，只為一睹「300架Intel無人機」助攻燈會的那一幕，不過因為風太大，只好在起飛前喊卡，成為試燈美中不足的地方。今（19）日觀光局長周永暉在2019台灣燈會記者會上打包票，晚上7點正式點燈後的表演「應該是沒問題」，意即欣賞到無人機在主燈巨鮪來富旁點綴字樣的機率非常大，令人相當期待！

請繼續往下閱讀...

▲2019台灣燈會主燈首度突破生肖限制。（圖／記者曹悅華攝）

18日是台灣燈會在屏東彩排，視同19日正式開幕規格，彩排儀式更安排了許多精彩有特色的表演節目，包括：空軍飛機衝場、恆春民謠傳唱、原住民音樂舞蹈、客家嘉年華、東隆宮迎王、無人機表演、西班牙高空馬戲團等各，很可惜的是因為風過大，無人機停飛一次。

▲對於18日無人機沒有成功升空，觀光局長周永暉有信心地表示，19日正式開幕應該沒問題。（圖／記者曹悅華攝）

對此，屏東縣長潘孟安在18日與媒體聚餐時透露，這次Intel無人機團隊是派專人到新加坡談才談成的，記者細問談了多少次，潘笑回談了n次。他說，自己在看了平昌冬季奧運後被驚豔到，一開始是寫E-mail聯繫，對方說要合作他們有很多考慮因素，像是是否為國際級表演、演出呈現漂不漂亮、氣象和風向可不可行和成功率等等，都是考量關鍵。

▲屏東縣長潘孟安（左）透露跟Intel無人機團隊合作的不容易。（圖／記者曹悅華攝）

屏東縣政府傳播暨國際事務處處長黃建嘉在一旁補充，「對方也不希望失敗」，給予團隊資料後就只能等他們分析實施的可行性、安全性及利弊，在一直碰壁後縣長靈機一動，拜託美國在台協會（AIT）去幫忙促成，最後才順利合作。

無人機燈燈光秀是這次燈會重頭戲之一，燈會期間共有7場表演，分別是19日晚上開幕、23日至24日，以及28日至3月3日；會夜空中陸續排列出黑鮪魚、鵝鑾鼻燈塔、TAIWAN字樣、屏東字樣、Intel字樣等，搭配聲光效果，點亮整個大鵬灣。

▲2019台灣燈會大鵬灣主燈區一隅。（圖／記者曹悅華攝）

2019台灣燈會首度移師屏東，適逢燈會30周年，今年主燈首度不以生肖為主題，而是以東港鮪魚為主題打造高16公尺的「巨鮪來富」，並結合水舞秀、夜間遊湖，更有300架無人飛機助陣。

主燈區設在大鵬灣風景區，小鎮燈區設於東港鎮光復路，還有屏東市燈區，試營運從15日至18日4天、正式展期19月日至3月3共13天，平日下午14：00開園、假日10：00開園，每日閉燈時間22：30（主燈秀結束），23：00遊客接駁完成。