見證台南人堅韌的力量　郭國文要助農民一臂之力

▲台南市立委補選候選人郭國文(右1)2月18日陪同前行政院長賴清德(左1)一同探訪維冠受災戶洪家益蛻變成透過網路行銷台南農產的Youtuber。（圖／郭國文競選辦公室提供）

地方中心／綜合報導

台南市立委補選候選人郭國文2月18日陪同前行政院長賴清德出現在台南的一處番茄園，見證維冠受災戶洪家益先生，展現生命鬥志，蛻變成一位網路行銷台南農產的Youtuber，郭國文也趁機提出打造網路宅配通路政見，幫助台南農特產品行銷，助農民一臂之力。

洪家益先生是維冠大樓倒塌的受災戶，一場天災讓他失去了雙腿，卻沒有折損他對生命的熱情與鬥志，結合最火紅的網路直播，將家鄉的農特產品行銷到全台灣，賣到全世界。

郭國文強調，網路宅配的比例若能提高，對農民實質收益有絕對正面的幫助，不論是透過臉書或Youtube等網路平台，能對台南農民及農特產行銷有所幫助，台南有新鮮的蔬果，也有優質的果乾、果汁等加工產品，直接向農民購買，提供最好、最即時的銷售通路。

洪家益先生所展現的堅強與韌性，正是台南人的性格，郭國文稱讚家益年輕、積極，有創造力、有想法同時兼具行動力，他雖沒有參與農民種植農產的過程，卻利用最新的科技，不受地域、時間限制，讓台南最有名的農特產品，可以在傳統行銷管道之外，開闢一條新穎的銷售路線，幫助農民，也成就自己，這就是台南人最值得驕傲的精神。