美女型男助選團　挺郭國文補選立委大車拼

▲來自台北、新北桃園和台中的民進黨人氣議員，組成美女男助選團，陪同台南立委補選參選人郭國文到台南麻豆代天府參拜及市場拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

來自台北、新北桃園和台中的民進黨人氣議員許淑華、戴瑋姍、楊家俍、黃守達以及張錦豪，2月17日組成美女男助選團，陪同台南立委補選參選人郭國文到台南麻豆代天府參拜及市場拜票，吸引現場婆婆媽媽圍觀，連攤販老闆看到都頻呼「帥哥、美女耶」，不忘為郭國文加油打氣。

許淑華提到和郭國文是長期的戰友，並稱讚郭的務實、認真是鄉親朋友最好的選擇，並提醒大家對手網紅式的行銷，講得多是不切實際的空話，請大家別上當。戴瑋姍說郭國文是學運大前輩，也是她台大的學長一定相挺。黃守達則表示，市民要的是腳踏實地為地方建設的民意代表，不是每天去上上節目誇大其詞的人。張錦豪也笑著說自上次來過後，看到郭國文變黑、變瘦，鞋子也換了一雙，他真的很認真。楊家俍也提到，一直很喜歡台南的人親和力和熱情，這種對人惇樸、對事認真的態度就是郭國文，希望大家支持郭國文。

郭國文表示，這5位不只人帥、漂亮，而且都是努力的民意代表，今天一起陪他掃街，連鄉親朋友和他招呼，祝他當選的聲音都精神不少，麻豆市場裡眾多攤商和市場裡買菜的朋友看到郭國文帶領這麼多位美女型男一同拜票，紛紛放下手邊的工作，熱情握手拍照，更有許多人表示，一定會支持郭國文。