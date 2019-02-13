郭國文：農產品產銷通路應透明化　不能用「蓋」的

▲郭國文：面對高風險的中國市場，台灣需要謹慎以對。（圖／郭國文競辦提供）

地方中心／綜合報導

全台致力推動農產品行銷全球，一連串的策略規劃考驗著產官學界。郭國文認為，台灣的農產品不是不能出口到中國市場，但問題就是風險大、不確定性高，若依賴性太高，就會成為統戰利器，反過來要脅台灣；而國際市場就沒有這樣的疑慮，我們的優質農產品，一但打開國際通路，訂單穩定、風險小、價格相對較高，這才是台灣農業應該努力去打拚的銷售市場。

郭國文表示，依據農委會的資料顯示：台灣去年農產品外銷出口達五十四．七億美元創下二十年新高，水果外銷一億三千萬美元也創紀錄，今年目標總出口要力求突破六十億美元。郭國文補充說，台灣的農產品本就賣相極佳，訂單的長期性與穩定性以及較高的售價，是我們要努力的方向，以芒果為例，台灣2018年銷往中國的芒果，每公噸價值2,526美元；而銷往日本的每公噸高達8,441美元，說明水果銷售中國越多單價越低，農民反而賺得越少。

任何國際間貨品的銷售，都有軌跡可循，依據市場特性，從哪些農民、農會進貨，經過哪些行口，銷往甚麼地方，就是因為清楚透明，都能接受世人的檢驗，遇有氣候變動、市場調整，因有合約保障，雙方權利與義務明確，也有貿易上的保障。郭國文說：「但政治訂單不是這樣，中國高層一句話，可以大量採買，也可以一句話就不作數，事前沒有徵兆，事後無法索討，面對這樣高風險的中國市場，台灣需要謹慎以對。」

郭國文鄭重呼籲，這種訂單不知道怎麼來，也不知道哪些農民團體出貨，沒有透明的產銷通路，行口經銷商晦暗不明的通路，代表的就是政治訂單，也是不穩定、風險高、低價銷售的同義詞，作為一個立法委員應該做的事情，就是提出一個，讓農業產銷提高價格、永續經營的政策，這才是真正的拼台灣經濟。

