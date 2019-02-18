香港迪士尼迎670萬人次仍虧2.2億！打造亞洲「漫威超級宇宙」

▲香港迪士尼樂園迎新年。（圖／香港迪士尼樂園提供）

大陸中心／綜合報導

深受大小朋友喜愛的香港迪士尼已經連續四年虧損。據18日公佈的2018業績顯示，全年收入60億元（港幣，下同，約新台幣236億元），成長18%；淨虧損由2017年度的3.45億元，收窄至5400萬元（約新台幣2.2億元），按年收窄84%；而入場人數則由2017年的620萬人次增至670萬人次，增長了8%。

自廣深港高鐵、港珠澳大橋去年相繼通車後，香港旅遊業持續走旺，去年整體訪港旅客達6514.8萬人，增長了11.4%，這為兩大主題樂園（海洋公園和迪士尼）帶了人潮。據香港迪士尼公佈內容顯示，2018全年入場人次達到670萬，本地、大陸及國際巿場入場人次均見增長。其中，香港入場人次佔40%，大陸佔34%，國際巿場則佔26%。

人潮意味錢潮，香港迪士尼在本財政年度中，連續第九年錄得樂園人均消費增長，上升了6%。財政年度收入錄得60億元（約新台幣236億元），上升18%，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）14億元，比上一年大幅增加48%。收入及未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利的增長，主要是受惠於酒店客房入住晚數、樂園入場人次及賓客消費增加所帶動。

▼樂園於2012年首度轉虧為盈，獲純利1.09億元（約新台幣4.3億元），但好景不長。（圖／香港迪士尼樂園提供）

收入的上升大大緩解了香港迪士尼的財政問題，雖然還在「見紅」，但淨虧損大幅下降。公告內容顯示，淨虧損按年大幅改善84%，比對上一財政年度減少2.91億元，全年淨虧損收窄至5400萬元（約新台幣2.2億元）。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁楊善妮表示，過去一年，香港迪士尼的團隊不斷在業務上不斷創新，繼續加強發展為理想度假勝地，「透過我們全年豐富的娛樂項目，包括全新推出的『魔海奇緣凱旋慶典』，以及迎接全球首度登場的Cookie加入深受喜愛的迪士尼小熊Duffy與好友的大家庭，是度假區成功吸引不同巿場賓客到訪的關鍵因素。」

▼迪士尼新角色 Cookie。（圖／香港迪士尼樂園提供）

此外，楊善妮透露，2019年將會是另一個充滿驚喜的年份，「即將出場的全新Marvel主題遊樂項目『蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！』，是新階段擴展計劃中的重要部分。」

公告內容顯示，香港迪士尼將於3月31日為全球Marvel粉絲獻上「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」，作為新階段擴展計劃中第二個開幕的項目，這項全新的互動遊樂體驗，進一步擴展Marvel主題園區，奠定香港迪士尼成為Marvel超級英雄宇宙亞洲重心的地位。

▼遊客可搭乘神盾局最新野戰車，與蟻人和黃蜂女並肩作戰。（圖／香港迪士尼樂園提供）

這項全新遊樂設施將延續「鐵甲奇俠（鋼鐵人）飛行之旅」的成功，旅客將與蟻俠和黃蜂女並肩作戰。此外，旅客還能進入位於明日世界的Marvel宇宙，參觀「史達科技展」中的「神盾局科技館」；當坐上野戰車，參觀神盾局的研究及設計時，將與蟻俠及黃蜂女共同對抗Arnim Zola及其機械蟲軍團的攻擊。

▼郭富城在體驗「鐵甲奇俠飛行之旅」（圖／香港迪士尼提供）

擴展計劃的另一部分，則是全新的「魔法化妝廳」將於2019年夏季開幕，讓小朋友們夢想成真，變身成不同的迪士尼公主。化妝廳提供華麗的公主服裝及配飾，包括灰姑娘、白雪公主，睡公主、貝兒，艾莎女皇、茉利公主等。全新的魔法化妝廳配合令人仿如置身其中的場景及魔法鏡，為賓客講述每一個公主經典故事，帶來更佳的皇室體驗。

迪士尼探索家度假酒店將於今年夏天，增設全新的兒童遊樂室「Nemo’s Recreation Reef」，以大熱電影《海底總動員》為主題，讓小賓客與主角Nemo一起透過參與美術與小手工工作坊，啟發創意。

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▼Duffy和Cookie。（圖／香港迪士尼提供）