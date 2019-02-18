　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港迪士尼迎670萬人次仍虧2.2億！打造亞洲「漫威超級宇宙」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港迪士尼樂園新年。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲香港迪士尼樂園迎新年。（圖／香港迪士尼樂園提供）

大陸中心／綜合報導

深受大小朋友喜愛的香港迪士尼已經連續四年虧損。據18日公佈的2018業績顯示，全年收入60億元（港幣，下同，約新台幣236億元），成長18%；淨虧損由2017年度的3.45億元，收窄至5400萬元（約新台幣2.2億元），按年收窄84%；而入場人數則由2017年的620萬人次增至670萬人次，增長了8%。

自廣深港高鐵、港珠澳大橋去年相繼通車後，香港旅遊業持續走旺，去年整體訪港旅客達6514.8萬人，增長了11.4%，這為兩大主題樂園（海洋公園和迪士尼）帶了人潮。據香港迪士尼公佈內容顯示，2018全年入場人次達到670萬，本地、大陸及國際巿場入場人次均見增長。其中，香港入場人次佔40%，大陸佔34%，國際巿場則佔26%。

人潮意味錢潮，香港迪士尼在本財政年度中，連續第九年錄得樂園人均消費增長，上升了6%。財政年度收入錄得60億元（約新台幣236億元），上升18%，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）14億元，比上一年大幅增加48%。收入及未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利的增長，主要是受惠於酒店客房入住晚數、樂園入場人次及賓客消費增加所帶動。

▼樂園於2012年首度轉虧為盈，獲純利1.09億元（約新台幣4.3億元），但好景不長。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲暢玩香港迪士尼樂園日與夜全新節目▼ 。（圖／香港迪士尼樂園提供）

收入的上升大大緩解了香港迪士尼的財政問題，雖然還在「見紅」，但淨虧損大幅下降。公告內容顯示，淨虧損按年大幅改善84%，比對上一財政年度減少2.91億元，全年淨虧損收窄至5400萬元（約新台幣2.2億元）。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁楊善妮表示，過去一年，香港迪士尼的團隊不斷在業務上不斷創新，繼續加強發展為理想度假勝地，「透過我們全年豐富的娛樂項目，包括全新推出的『魔海奇緣凱旋慶典』，以及迎接全球首度登場的Cookie加入深受喜愛的迪士尼小熊Duffy與好友的大家庭，是度假區成功吸引不同巿場賓客到訪的關鍵因素。」

▼迪士尼新角色 Cookie。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲迪士尼新角色現身香港迪士尼搶先曝光 。（圖／香港迪士尼樂園提供）

此外，楊善妮透露，2019年將會是另一個充滿驚喜的年份，「即將出場的全新Marvel主題遊樂項目『蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！』，是新階段擴展計劃中的重要部分。」

公告內容顯示，香港迪士尼將於3月31日為全球Marvel粉絲獻上「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」，作為新階段擴展計劃中第二個開幕的項目，這項全新的互動遊樂體驗，進一步擴展Marvel主題園區，奠定香港迪士尼成為Marvel超級英雄宇宙亞洲重心的地位。

▼遊客可搭乘神盾局最新野戰車，與蟻人和黃蜂女並肩作戰。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲香港迪士尼擴建設施蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！。（圖／香港迪士尼樂園提供）

這項全新遊樂設施將延續「鐵甲奇俠（鋼鐵人）飛行之旅」的成功，旅客將與蟻俠和黃蜂女並肩作戰。此外，旅客還能進入位於明日世界的Marvel宇宙，參觀「史達科技展」中的「神盾局科技館」；當坐上野戰車，參觀神盾局的研究及設計時，將與蟻俠及黃蜂女共同對抗Arnim Zola及其機械蟲軍團的攻擊。

▼郭富城在體驗「鐵甲奇俠飛行之旅」（圖／香港迪士尼提供）

郭富城率先體驗香港迪士尼漫威主題遊樂設施「鐵甲奇俠飛行之旅」（圖／香港迪士尼提供）

擴展計劃的另一部分，則是全新的「魔法化妝廳」將於2019年夏季開幕，讓小朋友們夢想成真，變身成不同的迪士尼公主。化妝廳提供華麗的公主服裝及配飾，包括灰姑娘、白雪公主，睡公主、貝兒，艾莎女皇、茉利公主等。全新的魔法化妝廳配合令人仿如置身其中的場景及魔法鏡，為賓客講述每一個公主經典故事，帶來更佳的皇室體驗。

迪士尼探索家度假酒店將於今年夏天，增設全新的兒童遊樂室「Nemo’s Recreation Reef」，以大熱電影《海底總動員》為主題，讓小賓客與主角Nemo一起透過參與美術與小手工工作坊，啟發創意。

►►上海迪士尼推全球首座「動物方城市」　迎第八個主題園區

►►《流浪地球》票房166億衝陸影史第二　吳京「眼光毒辣」攬冠亞軍

▼Duffy和Cookie。（圖／香港迪士尼提供）

▲香港迪士尼友Cookie。（圖／香港迪士尼提供）

ET快訊
南韓歐巴台灣捷運初體驗狂喊：太厲害　4特色讓他驚呆
吃蛤蜊沒挑殼！男友臭臉嗆：妳閨蜜比較貼心「分手吧」
情人節收5萬元名戒…她不信發胖硬塞卡住！崩潰花30萬鋸斷

關鍵字：香港迪士尼,粵港澳要聞,漫威,蟻人,大黃蜂

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

談兩岸交流　洪秀柱酸蔡英文「不懂、不做、搞破壞」

普洱茶台北飄香　雲南邀兩岸「十萬青年同飲中華茶」

發狠吵司機　無影腳「胸膛飛踢」中年男噴出癱坐階梯上

上海女住普吉島酒店床上「有黃金」　酒店：說出去就報警趕人！

大陸汽車1月銷量衰退17%　跌幅7年來最大

影／想找刺激！已婚噁男高鐵「狂頂」女客大腿：她太性感…

男騎士單手翹腳耍帥！　下秒「飛出衝撞圍牆」手腳都斷

春節後首打虎　大陸菸草副局長落馬

美好置業董事劉道明：中國人沒房基本上找不到媳婦　啥時買都不晚

香港迪士尼迎670萬人次仍虧2.2億！打造亞洲「漫威超級宇宙」

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

談兩岸交流　洪秀柱酸蔡英文「不懂、不做、搞破壞」

普洱茶台北飄香　雲南邀兩岸「十萬青年同飲中華茶」

發狠吵司機　無影腳「胸膛飛踢」中年男噴出癱坐階梯上

上海女住普吉島酒店床上「有黃金」　酒店：說出去就報警趕人！

大陸汽車1月銷量衰退17%　跌幅7年來最大

影／想找刺激！已婚噁男高鐵「狂頂」女客大腿：她太性感…

男騎士單手翹腳耍帥！　下秒「飛出衝撞圍牆」手腳都斷

春節後首打虎　大陸菸草副局長落馬

美好置業董事劉道明：中國人沒房基本上找不到媳婦　啥時買都不晚

香港迪士尼迎670萬人次仍虧2.2億！打造亞洲「漫威超級宇宙」

廖天隆遺書點名「會找你泡茶」　網路名人｢小商人｣發文自清

內褲一脫！長腿妹躺床「甜喚勾引」　老公緊盯打電動…6千網暴動：我來

載到醉女「夜遊6小時」　車資1.5萬只給4千...運將累垮暈倒

王金平預告元宵發紅包　自嘲「自帶光環」不用提燈籠也能找到

趕搭公車穿越馬路　7旬兄妹遭9旬翁開車撞飛「1死1重傷」

啄保育員屁股催飯！國王企鵝看到冰魚鄙視撇頭　挑食只愛它

取笑湯神睡著才被他投進　柯瑞砸地背扣彌補灌籃滑倒糗事

年後甩肉這樣吃！曾之喬：少吃水果、把粗澱粉當作配菜

寵物店小白狗天天吃把費　散步直奔肉肉區「咬了就跑」

又一對情侶分手！許齡智認愛11個月　情斷大13歲主唱

沒跳陣頭被神轎班團源嘲笑　他狠撂4人持電擊棒圍毆報復

大陸熱門新聞

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶..

下雪還用敞篷車迎娶　新娘臭臉了

保留「中華民國」 陸學者談兩制..

女大生跳樓逃性侵！淫狼「開車輾..

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

閨蜜前男友強擄上車！她隔窗唇語..

過年拜祖先墳墓垮掉　全家1死3..

「隧道打冰人」拼命工作守護乘客

男友只顧打電動　她穿內衣放火殉..

罰寫惡夢掰　寫字機器人年後狂銷

女兒的倉鼠安檢被攔　父抓起摔地

「從小喝到大」神奇椰汁遭撤廣告..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

痔瘡女過年「噴射血便」險死　

更多熱門

相關新聞

清潔工躲廁所用餐！網淚：太辛酸

最近有網友在香港旺角拍下了一張照片，只見公廁內有名清潔工，坐在洗手台前吃著便當，讓他忍不住感嘆，「香港怎麼會變成這樣」。許多人看到這張照片後，也紛紛在下方留言表示同情。

洛基在獨立影集會製造更多麻煩！

港深圳灣大橋「鋼纜斷裂」仍通車

《大黃蜂》證實重啟《變形金剛》

《復仇者4》驚喜角色回歸　網嗨爆

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

他狂奔廟求姻緣！濟公嚇到抖退駕

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

帶阿嬤刮刮樂！孝順兄弟這舉動　店員暖哭

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面