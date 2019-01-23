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上海迪士尼推全球首座「動物方城市」　迎第八個主題園區

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▲▼ 動物方城市,上海迪士尼概念圖。（圖／翻攝自微博、推特）

▲ 「動物方城市」主題園區概念圖。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

《動物方城市（Zootopia）》粉絲有福了！上海迪士尼23日在微博官宣，計劃打造全球首創的「動物方城市」主題園區。目前，該主題園區仍處於前期階段，具體的建設計劃尚未透露。據了解，該電影在大陸上映15天就有超過10億元人民幣的票房，豆瓣也有9.2的高評分，是最受歡迎的卡通電影。

據悉，「動物方城市」主題園區將呈現新的景點、娛樂演出、商品和餐飲選擇，遊客可以跟隨電影中的主角「哈茱蒂和胡尼克」踏上瘋狂刺激的冒險旅程。此外，該主題是上海迪士尼樂園第二個主要擴建專案，開幕後將成為第八個主題園區。

▼ 上海迪士尼的微博內容。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 動物方城市,上海迪士尼概念圖。（圖／翻攝自微博、推特）

華特迪士尼公司樂園、體驗和消費品主席Bob Chapek對此表示，「我們感到非常興奮。上海迪士尼的快速擴建，代表了迪士尼公司對中國市場未來發展的信心和承諾。」

上海迪士尼樂園一名不具名員工在接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，《動物方城市》擁有超高票房和口碑，深受各年齡層人喜愛，希望擴建這個園區可以吸引更多遊客，以及提高園區黏著度。

據《中國票房網》數據顯示，《動物方城市》於2016年3月4日在大陸上映，累計擁有15.3億人民幣的票房，是票房排名最高的卡通片。此外，它在豆瓣（主流影評網站）上擁有9.2的高評分，高於99%的喜劇片和98%的卡通片，是大陸最受歡迎的卡通電影。

▼《動物方城市》在豆瓣的評分。（圖／翻攝自豆瓣電影）

▲▼動物方程市豆瓣評分。（圖／翻攝自豆瓣電影）

據了解，上海迪士尼項目位於浦東新區中部的上海國際旅游度假區核心區內。在2016年6月16日開園時，主題樂園內擁有六大園區，分別是探險島、奇想花園、米奇大街、明日世界、寶藏灣和夢幻世界。上海迪士尼樂園在去年4月新增第七大「迪士尼·皮克斯玩具總動員」園區，此次宣布的「瘋狂動物城」園區為第八個園區。

根據世界主題娛樂協會（TEA）及AECOM公布的「2017全球主題樂園和博物館報告」，上海迪士尼樂園在2017年以1,100萬的入園人次，躋身全球主題樂園排名榜前10，位列第8位，預計在2020年大陸將躍居全球最大主題樂園市場。

▼上海迪士尼樂園「玩具總動員」園區開幕 。（圖／上海迪士尼樂園提供）

上海迪士尼樂園「玩具總動員」園區開幕 。（圖／上海迪士尼樂園提供）

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