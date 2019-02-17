《流浪地球》票房166億衝陸影史第二　吳京「眼光毒辣」攬冠亞軍

▲大陸外交部發言人華春瑩曾在記者會上強力推廣《流浪地球》。（圖／CFP／大陸外交部）

大陸中心／綜合報導

春節檔黑馬《流浪地球》再創票房新高，截止17日，已經達到36.51億元人民幣（含預售票房，約新台幣166億元），超過《紅海行動》的36.50億元人民幣，成為大陸影史票房亞軍，正向冠軍《戰狼2》的56.8億元人民幣（約新台幣255億元）目標沖刺。此外，票房冠亞軍的作品中，都有大陸演員吳京的演出。

吳京出演的電影包下大陸影史冠亞軍，被網友評為「眼光毒辣」。早前不被外界看好的《流浪地球》中，他不僅零片酬相挺，還自掏腰包6000萬人民幣（約新台幣2.8億元），幫助電影順利完成，最後取得票房的巨大成功。票房冠軍的《戰狼2》則是由他自導自演，席捲電影市場。

▼吳京導演和主演的《戰狼2》大破50億人民幣票房。（圖／翻攝自微博）

《新京報》指出，從目前的票房走勢來看，《流浪地球》破10億元（人民幣，下同）用了4天，比《戰狼2》少1天；破20億用了6天時間，比《戰狼2》少2天；破30億用了10天，比《戰狼2》少1天。在吸金速度上，《流浪地球》比要快上一兩天。

不過，《戰狼2》上映的前一個月基本沒有太強競爭對手，在上映第30天的時候，才遇到好萊塢大片《星際特工瓦雷諾：千星之城 》上映，但當時《戰狼2》的票房已達53億元，大勢已定。

反觀《流浪地球》就沒有這麼好運了，它接下來的競爭對手強大。報導稱， 詹姆斯卡麥隆（James Cameron）擔任製片的視效大片《艾莉塔：戰鬥天使 》將於22日在大陸上映，而《流浪地球》此時僅上映18天，票房勢必會被瓜分。此外，3月1日上映的《馴龍高手3》和3月8日的漫威超級英雄大片《驚奇隊長》，也都是強有力的對手。對此，吳京想要打破自己的紀錄，可能有點難。

▼彭于晏到《戰狼》劇組探班吳京。（圖／翻攝自彭于晏、吳京微博）