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清潔工躲廁所用餐！駝著背「洗手台當飯桌」...網淚：太辛酸

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▲ 清潔工在公廁內用餐，令不少人相當同情。（圖／翻攝自Facebook／周智）

大陸中心／綜合報導

最近有網友在香港旺角拍下了一張照片，只見公廁內有名清潔工，坐在洗手台前吃著便當，讓他忍不住感嘆，「香港怎麼會變成這樣」。許多人看到這張照片後，也紛紛在下方留言表示不忍與同情。

網友周智16日在臉書上發布一張照片，他提到在旺角的公廁裡，看見有位身穿藍色清潔工制服、頭戴鴨舌帽的中年男子，正坐在塑膠椅上，前方的洗手台則被當成了餐桌，放置著2盒小菜。清潔工就這樣躲在廁所裡、彎腰低頭默默吃著碗裡的飯菜，淒涼的景象讓他看了相當辛酸。

照片PO出立刻引起熱議，將近2000人分享與500人留言。網友紛紛提到，「我也常常遇見類似情形，香港對待清潔工人向來沒有尊重」、「他年紀也大了，每天的工作環境這麼惡劣，希望政府能出面處理一下這樣的情況」、「不少清潔工都是直接他們工作的地方用餐，像是廁所和垃圾場，真的十分可憐。」

對此，香港立法會勞工界議員潘兆平指出，由於清潔工文化程度普遍偏低、年紀偏大，議價能力也偏低，工作性質雖重要，但工作的付出與享有的待遇通常都不成正比，「目前清潔工的用餐時間編排與環境都不理想，必須再進一步提升他們的工資福利。」

▲ 許多香港人買不起房子，只能住在塞得進一張床大小的「廁所劏房」中。（示意圖／翻攝自維基百科）

香港由迟地狹人稠，許多人都買不起房子，只能居住在每月2000元（約新台幣7800元）、不到2坪的「廁所劏房」裡，這樣的房間相當狹小，主要用圍板分隔成兩部分，左邊是馬桶與洗手台，右邊約「155公分ｘ75公分」的空間，則是用來擺放床鋪。對於一個成年男人而言，這樣的空間在睡覺時，甚至必須將身體蜷縮起來。

醫學會會長蔡堅說明，如果長時間居住在這麼狹窄的環境中，房客會因為感受到「被壓逼感」，最後引發「狹窄環境恐懼症」，「這樣的房間往往只有一扇小窗戶，陽光也不能直射進屋內，真的非常不健康，也不是理想的居住環境。」

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關鍵字：香港,清潔工,公廁,旺角,粵港澳要聞

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