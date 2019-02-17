港深圳灣大橋用12年鋼纜斷裂！　封2線道「繼續通車」

▲深圳灣大橋。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

連接香港的深圳灣公路大橋通車不到12年，竟傳出一條外置鋼纜折斷，初步估計原因是鏽蝕導致。路政署署長陳派明認為，這「不是常見現象」，將在三週內更換鋼纜，目前為確保行車安全，三條行車線現時已暫時封閉其中兩條。折斷的鋼纜路段由港方負責建造和維修，當初設計大橋時，考慮到更換鋼纜需要，預留足夠安全係數，仍可繼續行車。

路政署署長陳派明16日下午表示，往香港方向行車線的一條高架橋樑，其中一條外置式預應力鋼纜折斷，經詳細檢查後，均確定道路結構現時是安全；此次斷裂的鋼纜是直徑為160毫米的外置式預應力鋼纜，初步估計斷裂可能是由鏽蝕導致；該段高架橋樑以混凝土橋板架設在橋墩上，並以多條內置式及外置式鋼纜連貫組成結構組件。

▼損壞的鋼纜位置。（圖／香港政府新聞處）

陳派明稱，經檢查，其他鋼纜沒有發現任何異常情況，也確定沒有結構安全（問題），不過以謹慎為由，往香港方向道路（相關路段）的三條行車線現時已暫時封閉其中兩條（行車線），只留有一條行車線，「據我們的觀察，現時的交通狀況仍是暢順。」

陳派明強調，深圳灣公路大橋在設計時，已考慮到需要更換鋼纜，預留了足夠的安全系數，故少了一條鋼纜仍可以正常行車，「我們現時繼續請專家找出事故的原因，以及盡快更換鋼纜。」

陳派明指出，整個大橋由於在香港境內，是由香港方面建造，署方會對鋼纜受損部分的鋼筋及金屬物料再作詳細測試，視檢測結果，考慮有無需要同樣處理其他鋼纜，而為安全起見，全港類似結構的大橋都會作檢查，希望3個月內完成檢視。

▼外置式預應力鋼纜。（圖／香港政府新聞處）

深圳灣公路大橋橫跨深圳和香港之間的后海灣（深圳灣），全長4.77公里。香港段工程於2003年8月28日展開，整條大橋於2006年10月7日落成，於2007年7月1日通車。 該橋設計壽命120年，總投資約9.02億港元。

深圳灣公路大橋意義重大,不僅是慶香港回歸中國10週年的中港連接橋，連接的深圳灣口岸更是中港「一地兩檢」的首例。 前中共總書記胡錦濤也於2007年訪港後，乘坐專車首先駛經深圳灣公路大橋，衝過深港分界線的綵帶，主持儀式，象徵大橋的開通，胡錦濤更為深圳灣口岸開通儀式剪綵。

▼陳派明說明內容。（影／Youtube／政府新聞處）