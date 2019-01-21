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中華醫大科普教育　行動列車開進偏鄉

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▲中華醫事科大科普教育行動列車，前進龍崎國中帶龍崎區3所國中小，以桌遊和實作課程碳排和能源知識。（圖／記者林悅翻攝）

▲中華醫事科大科普教育行動列車，前進龍崎國中帶龍崎區3所國中小，以桌遊和實作課程碳排和能源知識。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學1月21日起開放寒假，寒假第1天即啟動科普教育行動列車前進龍崎國中、龍崎國小、新光國小等偏鄉的國中小學校園，透過桌遊和實作課程帶領學生認識科學，了解綠能環保和節能減碳的重要，寓教於樂的活動方式，讓學生印象深刻。

中華醫大與科技部共同推動「科學志工火車頭」計畫，第一站選定鄰近的偏鄉龍崎國中，並集結龍崎國小、新光國小的學生共同參與，藉著科普活動，讓學生在遊戲中學到寶貴的科學知識。

1月21日的科普教育，安排中華醫大與仁德區文賢國中黃鴻儒老師共同製作的「減碳大航海時代」桌遊，來推廣節能環境教育，課程中讓參與的學生分別代表5個國族，每人必須想方設法減少國家的碳排量和能源缺口，以此決定遊戲勝負，藉此讓學生理解碳排及能源知識，進而思考節能策略。

此次課程也教導學生DIY組裝簡易太陽能車，讓學生透過實作了解太陽能的運作原理。此外，學生也針對課程內容書寫科學筆記，無論是文字敘述反思心得，或以彩繪方式畫出對綠能世界的想像，展現學生對科學知識學習的熱忱與興趣。

中華醫大「科學志工火車頭」計畫主持人張福林老師表示，科普教育課程主要是希望把課本知識透過遊戲來傳達，讓學生在遊戲中思考能源利用與碳排放的意義，喚起學生的節能意識，讓節能減碳從日常生活中做起。

龍崎國中校長卓水林，對華醫主動協助偏鄉學校進行科普教育活動表達感謝與肯定，並主動邀請學區的龍崎國小、新光國小一同加入科普課程，一起分享高等教育資源引入國中、小學，拓展學生的科學視野。

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關鍵字：中華醫大,科普教育,行動列車,偏鄉

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