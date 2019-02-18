看診得等27個月！網po香港醫院「排程表」　台人驚呆：還沒排到就往生！

▲網友po出香港醫院的排程表照片。（圖／翻攝自《報廢公社》）

網搜小組／綜合報導

一名網友在臉書社團《報廢公社》中，po出一張醫院放射科檢驗的排程和等待表的照片，最短的就要等待6個月的時間，最長的甚至是要等到27個月，也就是搓做一項檢查少則等半年，多則等到超過2年的時間。該名網友表示，這是香港醫院看病檢查的情況，「台灣人看病就診真的很幸福」。

台灣的醫療先進又便利，相較於其他的國家狀況也好上很多，一名網友po出香港一間醫院的排程時間表，要做膀胱尿道造影（IVU）、核子醫學（NM）就要等上6個月的時間，磁力共振（MRI）要等上16個月，電腦掃描（CT）要20個月，乳房造影（Mammo）跟超聲波掃描（US）則分別要等上27跟28個月的時間。

請繼續往下閱讀...

許多網友看到照片後驚呆，認為「病都還沒看到，人就往生了吧！」，同時也感嘆享有健保的台灣人民很幸福，更呼籲大家要好好珍惜醫療資源，以及感謝醫護人員的無私付出！也有網友香港指出，這個時程表應該是在公立醫院拍的，因為醫療費用較便宜，所以去的人多，等的時間也會更長；如果要去私人醫院就得付出較多的錢，但相對的也不用等。

一名自稱是香港的緊急醫療技術員（EMT）也留言表示，除非是性命垂危，否則進醫院都要等十幾個小時，香港急診室收費是100塊（約400台幣），比私人診所收費的400（約1600台幣）到500塊（約2000塊台幣）還便宜，所以許多人都把急診室當診所在用。