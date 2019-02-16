港鐵「初戀女友」照瘋傳...全民戀愛！20歲本人現身回應了

▲地鐵巧遇「初戀女友」，正妹真人現身。（圖／翻攝自林真真Mandy微博，下同）

大陸中心／綜合報導

近來一張「初戀女友」照片在社群瘋傳，網友聲稱在香港尖沙嘴搭地鐵時，巧遇了粉色上衣的初戀女友，不過大家重點都放在鏡頭前一名長髮氣質正妹。這名正妹發現被盜圖後，本人也現身說法。

香港一名男網友近來發文表示，很開心搭港鐵時遇到了初戀女友，雖然對方只顧著滑手機，但是還記得自己喜歡短頭髮，更穿著第一次約會的那件粉紅色T恤，讓原PO很感動。

但發文上傳後，雖然這位「初戀女友」是右後方的短髮女士，讓許多人驚訝，因為大部分的人都把焦點放在鏡頭前方的正妹。這位黑髮氣質美女有著精緻五官、鵝蛋臉，眼睛直視著鏡頭，讓許多人都直喊「戀愛了」、「求認識」。

在網路上經過多手瘋傳後，這名正妹的真實身分也被「起底」。根據微博的自我介紹資料顯示，她叫做「林真Mandy」，1999年6月4日出生，今年剛滿20歲，自認是「耐看型」。

林真也不時會上傳個人自拍照，分享吃美食、看電視等個人生活照，也有一些美照。她在15日也發現了自己的照片被盜用，更搭配上故事瘋傳，自行上傳截圖發文「請問一下發生了什麼...」，自嘲了一下。

也有許多網友在文下留言表示，「居然不喜歡你」、「他們喜歡你後面玩手機的那位粉紅大媽」、「我是看到這個梗才找到美女這裡來的」、「初戀的味道」。林真本人也回應，「今天好多人給我發這個」。

林真真Mandy微博