陸戰隊當「播客」喊冤談負面　軍方火速處分：撤職

▲陸戰隊楊姓上士當播客，替自己喊冤、談及軍方內部事件。（圖／翻攝自YouTube／國軍好棒棒）



記者陶本和／台北報導

海軍陸戰隊一名楊姓上士於去年3月份，出手毆打前輔導長，被高雄地院依犯強暴上官罪判3個月徒刑，易科罰金9萬元，可上訴。不過他上個月在Youtube上開「國軍好棒棒」頻道，當起「播客」，為自己喊冤，也談及部隊負面訊息。對此，海軍陸戰隊指揮部指出，於2月13日召開人事評議會，將楊士予以「撤職」處分。

該為楊姓上士目前於海軍陸戰隊登陸戰車大隊某中隊服役，根據法院判決資料，他於去年3月份時，對巡察的郭姓上尉發生毆打、腳踹行為，導致對方頭部外傷及背部鈍挫傷。

儘管楊姓上士否認打人，但法院並不採信，他則是透過Youtube頻道「國軍好棒棒」，為自己喊冤，說明此案涉及多年前的一件申訴案，且強調開設該頻道，是要研究法規，6年前經歷過一段黑暗時期，持續到現在一直沒有停過，隊長、輔導長與士官長，有滿滿惡意陷害等。

對此，海軍陸戰隊指揮部指出，楊姓上士於社群媒體平臺（YouTube)上傳發表不實言論，係因去(107 )年3月19日擔任眷村巡管人員期間，出拳毆打業管郭姓上尉，此舉乃個人不當行為，並遭單位移送法辦，案經高雄橋頭地方法院審理，於今(108)年1月31日認定楊士所為構成「對上官為暴行」，判決有期徒刑3個月，如易科罰金以新臺幣壹仟元折算一日。

另外，海軍陸戰隊指揮部也表示，本案秉依法行政原則移送法辦，並再次強調楊士所述挾怨報復，經調查並非事實，本部尊重司法判決。

而海軍陸戰隊也於2月13日召開人事評議會，將楊士予以「撤職」處分，後續將針對楊士未經核備，於網路社群平臺發表或談論個人知悉之軍中事務依「陸海空軍懲罰法」、「國軍資通安全獎懲規定」及「國軍人員違犯保密規定行政懲處基準表」依法適懲。