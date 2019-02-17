疑不滿上尉領導　上士打後腦勺、踹尾椎被判刑

▲示意圖。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

海軍陸戰隊一名楊姓上士去年3月，疑似不滿郭姓上尉的領導方式，出拳毆打郭姓上尉的後腦勺，並腳踹尾椎，造成頭部外傷、背部鈍挫傷。楊姓上士事後遭部隊移送法辦，他辯稱沒出手打人，但台灣橋頭地方法院認定事證確鑿，依犯強暴上官罪，判楊姓上士3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決指出，楊姓上士服役於海軍陸戰隊登陸戰車大隊某中隊，2015年曾對部隊其他長官涉嫌恐嚇，高雄地檢署處緩起訴確定；2018年他與郭姓上尉衝突，疑似兩人曾經共事期間，楊姓上士不滿郭姓上尉的領導方式。

2018年3月19日下午3點多，楊姓上士在高雄左營區合群新村處執行勤務，巧遇郭姓上尉來巡查，郭姓上尉才開口喊楊姓上士的名字打招呼，未料，楊姓上士竟從後方出拳毆打後腦杓，並並腳踹尾椎。郭姓上尉隨後在下午3點46分到國軍高雄總醫院左營分院就醫，診斷出頭部外傷併後枕部鈍挫傷、下背鈍挫傷。

郭姓上尉事後向部隊反映遭攻擊，部隊將此案移送法辦，楊姓上士辯稱雙方沒肢體碰觸、他沒打人，更揚言要提告。但橋頭地院法官審理認定，郭姓上尉就醫的時間、傷勢都與案情吻合，加上其他在場證人供述，楊姓上士的犯行明確；此外，楊姓上士身為上士領導幹部，應以身作則服從軍中的領導統御，卻對上官施暴，嚴重損及部隊團結、部隊長官的領導威信，且犯後未達成和解，因此，依犯強暴上官罪，判楊姓上士3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。