柯文哲譏取消徵兵制　國防部：世界先進國多實施募兵制

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲拋出對募兵制的質疑，國防部16日特別表示，世界上主要現代化先進的國家，大多是實施募兵制，具有役期長、長留久用、專才專用、有利提升戰力等優點，國軍推動募兵制以來，以質量並重與提升戰力為目標。

由於台北市長柯文哲日前表示，他曾遇到美方人士質疑台灣是否真有辦法實施募兵制，如今徵兵制取消，年輕人又不愛當兵，喊台獨又取消徵兵制，這是政治凌駕專業。

對此，國防部特別發出新聞稿表示，世界主要現代化的先進國家大多實施募兵制，具有役期長、長留久用、專才專用、有利戰力提升等優點，在政府多元配套措施下，募兵人力自民國104年至107年，已從69.5%達到82.8%。

國防部強調，自今年第一季起強化戰訓任務，首重「帶著敵情練兵」以迅速提升戰力為首要工作，要求各部隊以「超敵勝敵」為目標，依「戰力防護」、「濱海決勝」及「灘岸殲敵」作戰指導，以創新不對稱作戰思維發揮聯合作戰效能，達到「防衛固守，重層嚇阻」的戰略目標，積極展現自我防衛的決心與能力。

國防部指出，國軍自推動募兵制以來，以質量並重與提升戰力為目標，建構「量小、質精、戰力強」可恃的堅實國防戰力。國軍捍衛中華民國的永續發展，維持台海和平以及區域穩定，是全體國軍官兵共同努力的核心價值，籲請國人支持，共同守護家園。