「軍紀操」逼犯錯爬進餐廳　立委凍結千萬預算挺鐵血營長

▲陸戰隊長距離行軍訓練 考驗官兵意志力。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

海軍陸戰隊日前一名志願役阿兵哥酒駕被逮，回營之後被營長要求「軍紀操」，全副武裝在太陽底下「爬」進餐廳，隨後檢舉，營長、連長與士官全被移送法辦、記過調職。不過，立法院朝野立委，卻凍結國防部預算，力挺這項管教，而陸戰隊也將原記過處分改為申誡，年度考績也維持甲等。

由於2013年發生洪仲丘事件，當時他在269旅禁閉室下操練，導致熱衰竭死亡，引起社會的高度議論。隨後，國軍軍法體系也被廢除，隨後「禁閉室」也被廢除；另外，部隊內也有相關規定，酷熱天氣下不得操練。

不過，海軍陸戰隊99旅反裝甲連一兵林浩偉去年8月份時在營外喝完酒，隨後騎摩托車返營途遭攔查逮到酒駕。其營長鄭立凡便為他特別設計，上午9時至12時的單獨課表，下令施以「軍紀操」。

林兵在反甲連士官長王英裕指揮下，全副武裝從事起立、蹲下、匐匍前進、三行三進等戰鬥動作、行進間聞砲擊口令隨即臥倒等；操練結束後，部隊進餐廳用飯，他也被要求沿著柏油路「爬」進餐廳。

事發之後，陸戰隊火速把營長、連長跟士官長，以違反陸海空軍懲罰法的懲罰種類，施予記過兩次及記過一次不等的處分。不過，國民黨立委呂玉玲、林麗蟬、李彥秀等人提案，認為國防部於104年廢除軍法系統後，部隊基層人員經常反應軍紀整治無力，僅能以「操演」、「訓練」作為紀律約束，「海軍陸戰隊為此案懲處相關營、連長一事，使部隊基層對軍紀整治的唯一手段更加生怯。」

因此，立委提案要求凍結國防部預算，高達1025萬部分經費，在朝野都沒有反對意見之下通過。對此，海軍陸戰隊表示，鄭立凡等人案經地方檢察署上個月審理，包括下達實施「軍紀操」的曾姓營長與執行命的連長、士官長，皆不起訴處分。

此外，陸戰隊也強調，日前因此重新召開人評會，記過處分調整為申誡一次，3人年度考績仍維持甲等，而由於營長已完成兩年歷練，因此仍調職於指揮部任幕僚軍官。