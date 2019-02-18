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酒駕視同殺人！　藍綠共識：本會期列優先法案

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▲酒駕零容忍！台中警「全時段攔檢」。（圖／台中市警局提供）

▲酒駕零容忍！台中警「全時段攔檢」。（資料照／台中市警局提供）

記者徐政璿／台北報導

酒駕肇事致人死傷事件層出不窮令民眾憤怒，法務部目前正朝酒測達一定數值就視同殺人的方向研議修法。立法院新會期已於上週開議，藍、綠立委都有意將加重酒駕刑責納入優先法案，以期產生遏阻作用。行政院發言人Kolas Yotaka表示，酒駕部分，將修正道路交通管理處罰條例部分條文，提高酒駕、拒測及累犯罰鍰等；同性婚姻專法方面，行政院預計21日院會通過草案送立法院審議。

朝野立委目前已提出11項《刑法》第185條之3修正草案，包括酒駕致死者應增列死刑、無期徒刑；酒駕者若超過一定酒測值，車輛應強制加裝酒精鎖等內容，且都排入司法及法制委員會待審。不過，過去幾個會期，委員會都以年金改革、同性婚姻等法案為主，以致酒駕相關修法延宕，盼這會期能完成修法。 

國民黨團總召江啟臣表示，黨團提出將刑法第185條之3中增列「死刑、無期徒刑」的法定刑，擴大法官裁判空間，而不是單以酒測值達一定標準視為殺人罪，不論是「累犯」或是「酒測值嚴重超標」者，都可以讓法官依個案作出相當的判決，將「惡性重大」者隔離於社會，不再讓社會處於不安的狀態。

江啟臣說，此外，包括對酒駕累犯者加裝自鎖裝置、對酒駕者強制要求穿上酒駕背心進行社會服務增加「既視感」、酒駕累犯者沒收車輛，甚至對有酒駕前科者裝上「酒駕車牌」等等措施，要求行政部門認真評估，別再消極行事。

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關鍵字：酒駕,行政院,立法院,修法

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