江宜樺批廢核政策急躁又不理公投　政院反問：核廢料放哪？

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

馬英九基金會、長風基金會針對民進黨政府的「能源政策」，批評2025非核家園急躁。對此，行政院發言人Kolas Yotaka於18日表示，行政院方面遵守公投法，但也反問，「不斷產生的核廢料要放在哪裡？」

經濟部在1月31日公布因應公投結果的「能源政策」，但外界質疑能源配比沒有調整，以核養綠共同發起人、清華大學原子科學院長李敏，日前也行文給行政院，要求安排時間，由中華民國核能學會派專家向政院與社會大眾說明核廢料處置之技術發展現況。

此外，馬英九基金會、長風基金會也在18日針對「能源政策」提出看法，長風基金會董事長江宜樺表示，公投結果很清楚，人民反對蔡英文政府2025年非核家園的急躁政策，而經濟部卻也置之不理。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka回應表示，馬英九基金會、長風基金會所主辦的記者會，是主張2025年後繼續使用核能，卻依然沒有說明，「不斷產生的核廢料要放在哪裡？」

Kolas表示，行政院方面遵守公投法，在公投結果出爐後，依據公投主文要求，不但在公投過後已正式公告去年12月2日起電業法第95條第1項失效，也向立法院提案修正廢除「2025非核家園」的時間限制。

另外，Kolas也指出，經濟部已再次說明減少空汙、穩定供電的目標不會改變，都有正面回應公投的結果。