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15歲投奔IS嫁聖戰士　英少女兩子全夭折4年後懷第三胎：想回家了

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▲▼（Shamima Begum）聖戰新娘，15歲少女投奔IS。（圖／路透）

▲貝居姆稱，自己在敘利亞只是個單純的家庭主婦，沒有參與任何恐怖行動。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

英國一名19歲少女沙米瑪·貝居姆（Shamima Begum）4年前赴敘利亞投奔恐怖組織「伊斯蘭國」（Islamic State of Iraq and al-Sham，ISIS），如今在敘利亞難民營產下一名男嬰，儘管不後悔加入IS，但她仍然想要回到英國與孩子共度餘生，消息傳回英國，引發各界熱議。據悉，由於貝居姆已經成年，如果返回英國，恐怕必須面對支持恐怖組織的刑責。

根據BBC報導，貝居姆15歲時與另外兩名女同學共赴敘利亞投奔IS，她們先是騙父母要結伴外出，隨後從倫敦搭機飛往土耳其伊斯坦堡，再跨越邊界進入敘利亞，當時三名女學生投奔IS的新聞更是震驚國際。抵達敘利亞後，貝居姆和其他少女一起等待上級將她們指婚給聖戰士。貝居姆在10天後，與一名來自荷蘭的男子結婚，但兩人結婚後的兩週，就試圖逃出IS位於敘利亞東部的控制地。

貝居姆表示，跟她一起投奔IS的兩位同學，一人已經被炸死，另一人則是失蹤。貝居姆在生下男嬰前，曾經有過兩個小孩，但都不幸離世。她表示，從來不後悔投奔IS，即便「有時會有空襲、炸彈什麼的」，但其他都正常。她還提到，第一次在垃圾桶內看到人頭時，並不驚訝，因為那些人是IS的敵人，是被俘盧的敵方戰士。

貝居姆稱，雖然她不後悔加入IS，但是為了給孩子更好的生活，還是希望能回到英國生活。對此，英國內政大臣薩吉德‧賈維德（Sajid Javid）表示，對於曾經支持恐怖組織的人，絕對會毫不猶豫的阻止他們回到國內。安全事務官本·華萊士（Ben Wallace）也表示，英國雖然有責任照顧在敘利亞的英國兒童，但政府同時也有責任，保障所有人民的安全。

據了解，貝居姆如果真的順利返回英國，勢必必須接受審問與調查，並以「支持海外恐怖組織」的名義付出法律責任。2016年曾有一名穆斯林婦女攜子前往敘利亞投奔IS，返回英國時因參加恐怖組織遭判刑6年。此外，社福團體也可能考慮介入，並隔離貝居姆與兒子，以免孩子在成長過程中遭到極端化。

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關鍵字：ISIS,伊斯蘭國,敘利亞,聖戰士

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