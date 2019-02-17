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最後700平方公尺的「人肉盾牌」　IS哈里發國即將覆滅！

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▲▼敘利亞巴古茲鎮附近的敘利亞民主力量士兵，以及逃離戰火的婦孺。（圖／路透）

▲敘利亞巴古茲鎮附近，敘利亞民主力量士兵集合。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國支持的敘利亞庫德族武裝力量指揮官16日表示，已經將伊斯蘭國（IS）武裝份子圍困在幼發拉底河畔一塊面積僅1平方公里的區域內，很快就能宣布「哈里發國徹底覆滅」的好消息。總部設在英國的敘利亞人權觀察組織則說，IS的最後一批武裝份子已經投降，但未獲證實。

路透社報導，敘利亞民主軍（SDF）先前對IS在敘利亞代爾祖爾省的最後據點巴古茲鎮（Baghouz）發起進攻，不斷壓縮其在敘利東部的控制區域。在代爾祖爾省指揮巴古茲鎮包圍戰的指揮官福拉特（Jiya Furat）向媒體表示，「在未來幾天內，我們很快就能向全世界宣布擊敗伊斯蘭國的好消息。」

近日之內，SDF在美國空襲火力支援下，戰況取得良好進展，大批平民逃離了仍在「哈里發國」掌控下數平方公里內的小村莊，還有數名「聖戰士」偽裝成平民打算逃跑。雖然仍有部分IS成員藏身在敘利亞偏僻沙漠中，或是在伊拉克轉入地下行動，但他們的「哈里發國」統治政權如今基本上已經覆滅。

總部設在英國倫敦的人權組織「敘利亞觀察」（Syrian Observatory）先前表示，巴古茲鎮最後一批聖戰士已經投降，巴古茲鎮光復，但SDF官員否認這點。SDF發言人說，確實抓到幾名偽裝成平民逃亡的武裝份子；指揮官福拉特則透露，在最後700平方公尺的「包圍口袋」裡，還有上千名平民遭IS餘黨挾持，被用來充當人肉盾牌。據悉，如今在巴古茲鎮的IS份子大多是外籍人士。

▼逃離戰火的婦孺。（圖／路透）

▲▼敘利亞巴古茲鎮附近的敘利亞民主力量士兵，以及逃離戰火的婦孺。（圖／路透）

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關鍵字：伊斯蘭國,IS,敘利亞內戰

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