　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

翹家嫁聖戰士！19歲少女生兩胎又懷孕　坦言：想回家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者鄭佩玟／綜合報導

年少輕狂時逃家不是新鮮事，稀奇的是逃家目的地居然是惡名昭彰的「伊斯蘭國」！2015年有3名英國少女離家出走的少女一躍全球媒體版面，結伴逃家前往恐怖組織「伊斯蘭國」，不過日前有一名在敘利亞難民營的少女坦言想回家，19歲就生下兩名孩子，現下還懷著9個月的身孕，「真的忍無可忍了」。

據英國《衛報》報導，貝斯諾格林（Bethnal Green）位於倫敦東部，該地區的穆斯林人口約佔33%，較全倫敦佔12％的穆斯林人口更高。2015年2月，就讀於倫敦貝斯諾格林學院的3位少女在社群網路上受到極端主義者的感召後，隨即偷走家人的珠寶變賣，結伴飛往土耳其，轉往敘利亞加入極端組織伊斯蘭國（IS）的「聖戰」行列

▲▼年前離家出走加入IS成為聖戰士新娘，將臨盆的英國少女求助：我想回家。（圖／達志影像／美聯社）

▲當初逃家的樣子。（圖／達志影像／美聯社）

正值花樣年華的少女受IS吸引，拋棄家鄉、遠渡重洋前往敘利亞的消息震驚世界，調查發現，其中一名叫貝格姆（Shamima Begum）的少女在離開英國兩天前，曾發訊息給一名叫做瑪哈默德（Aqsa Mahmood）的女子。瑪哈默德也是逃家者，在2013年離開蘇格蘭，與一名敘利亞戰士結婚，且持續在推特鼓吹其他女性一起加入。青少年透過社群網陸接觸極端主義者日益頻常，被伊斯蘭思想同化的現像引發強烈關注。

報導稱，來自《泰晤士報》（The Times）著名戰地記者洛伊德（Anthony Lloyd）在敘利亞北部的一處難民營找到了貝格姆，於兩週前從伊斯蘭國在敘利亞東部的最後據點巴固茲村（Baghuz）逃離至此。她稱伊斯蘭國已窮途末路，勝利的希望相當渺茫，同行的丈夫則在投降後被關押在監獄中。

貝格姆表示，3人當年來到敘利亞與另一位同樣來自貝斯諾格林的女孩會合，興奮的準備成為「聖戰士的新娘」，4人後來都嫁給了伊斯蘭國成員，但其中1人卻死於空襲。貝格姆告訴記者，在伊斯蘭國的生活「就像宣傳短片裡描述的，與普通人的生活無異。」回憶起第一次目睹俘虜遭斬首的頭顱，貝格姆則說當時「不會難受啊！完全不會嚇到我，因為他是伊斯蘭的敵人」

▲▼年前離家出走加入IS成為聖戰士新娘，將臨盆的英國少女求助：我想回家。（圖／達志影像／美聯社）

▲逃家少女。（圖／達志影像／美聯社）

貝格姆先前曾經生下兩個孩子，都因疾病和營養不良夭折，如今又要臨盆的她擔心未出世孩子的健康狀況，因此想要回到英國的家安胎，「我不再是4年前15歲的傻女孩了。」表示知道家人們都在想念著自己，也明白英國社會可能不會歡迎她回家，但「只要能讓我與孩子回到英國平靜度日，我什麼都願意做。」

她的推測是對的，由於在訪談中對IS慘無人道的行徑仍認同，讓網友紛紛砲轟無恥，「繼續待在妳的天堂，英國不歡迎。」英國安全部長華萊士（Ben Wallace）說，貝格姆並未對加入IS一事表達悔意「令人痛心」，同時強調，所有行為都要負責任，「她離開倫敦往敘利亞出發的時候，就該清楚自己將會捲入怎樣的後果。」英國政府不會為了營救「前恐怖份子」將公民置於危險中

▲▼敘利亞國內流離失所的兒童。（圖／路透）

▲敘利亞國內流離失所的兒童。（圖／路透）

IS發跡於伊拉克和敘利亞，2014年宣布建立跨越兩國的「國家」，極盛時期統治達1000萬人，以斬首行動、摧毀珍貴古蹟、恐怖攻擊聞名於世，目前勢力雖不斷萎縮、瀕臨「滅國」，已失去9成領土，卻仍拼死抵抗，堅守敘利亞和伊拉克為最後據點。

ET快訊
台女結帳「往後退」洋男友一臉問號！出超商發飆：怎能讓我付錢
14年前Nokia 6230神了！開機一按「連上YouTub
快訊／接棒黃國昌！邱顯智當選新任時代力量黨主席

關鍵字：Shamima Begum,伊斯蘭國,IS,聖戰士,敘利亞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

就是要邊境築牆！川普宣布「國家緊急狀態」　分析家：走投無路了

恐怖「幽靈斷腳」！加拿大海岸又現發穿NIKE鞋斷腳　12年來第15起

16歲正妹遭性侵「暴肥300公斤」　贅肉垂地寸步難行！

翹家嫁聖戰士！19歲少女生兩胎又懷孕　坦言：想回家

不給錢就發緊急命令！共和黨鬧分裂…議員批川普：壞榜樣

禁用「敵對勢力」設備！　紐時：川普將頒命令禁企業用中資5G

5.5m「地震魚」狂現蹤太平洋兩岸！　「災難前兆」讓居民心慌慌

「我不想讓噁心的人坐旁邊」！戴帽女拿LV包佔位惹眾怒

川普再胖1.8kg！重110kg「BMI飆破30」　正式宣告成「肥胖人口」

情侶間的恐怖攻擊！白目男賣場隨機塞紙條發洩單身哀愁：心滿意足

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

恐怖「幽靈斷腳」！加拿大海岸又現發穿NIKE鞋斷腳　12年來第15起

16歲正妹遭性侵「暴肥300公斤」　贅肉垂地寸步難行！

翹家嫁聖戰士！19歲少女生兩胎又懷孕　坦言：想回家

不給錢就發緊急命令！共和黨鬧分裂…議員批川普：壞榜樣

禁用「敵對勢力」設備！　紐時：川普將頒命令禁企業用中資5G

5.5m「地震魚」狂現蹤太平洋兩岸！　「災難前兆」讓居民心慌慌

「我不想讓噁心的人坐旁邊」！戴帽女拿LV包佔位惹眾怒

川普再胖1.8kg！重110kg「BMI飆破30」　正式宣告成「肥胖人口」

情侶間的恐怖攻擊！白目男賣場隨機塞紙條發洩單身哀愁：心滿意足

她走不出老公癌逝　早餐盒滑出「最後一封情書」惹哭上萬網友

哈日族手腳要快！「日圓先生」再預言：日圓半年內恐升破100　

3-6月百花齊放！樂遊日本靜岡　濱名湖花之祭耀眼登場

櫻花迷必看！西日本最強賞櫻景點一次告訴你

初春限定！立山黑部雪之大谷巨大雪牆霸氣登場

正宗四川火鍋高雄吃得到！霸氣雙龍頭鍋器＋獨門秘製香料

日職／火腿從美國搭機回日本　王柏融展開沖繩春訓

韓流威力《媽祖》張如君也難擋　全球城市小姐總決賽選定高雄

恐怖「幽靈斷腳」！加拿大海岸又現發穿NIKE鞋斷腳　12年來第15起

遠見／台南左鎮將滅村？里長：在這裡50歲算幼齒，60歲叫少年仔

高雄觀光回暖！陸客停留時間多1倍　業者估3月迎第二波高峰

火辣女友教做紅豆牛奶冰 童仲彥躺懷中：比布丁軟

國際熱門新聞

印度男私刑老鼠　綁瓶狠揍10下

川普將宣布「邊境進入緊急狀態」

疑買到生病動物求退費　她竟暴走..

即／亞馬遜震撼彈！放棄紐約第二..

3.4萬英呎高空遇亂流！機身「..

火星驚見黑房子！外星人秘密基地..

巴西媽剖腹產「氣泡男孩」全程錄..

北韓全國廚藝大賽　3天40道菜..

南韓議長揮毫　贈裴洛西：萬折必..

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

一天要10次！　地方媽媽「性玩..

網紅任性 把椅子從45樓往下..

「地震魚」狂現蹤太平洋兩岸　居..

日本胸圍分布圖　這4地區平均E..

更多熱門

相關新聞

戰地髒瘦小黃伴5個月　美軍爸領養

敘利亞戰亂頻仍、民生動盪，當地浪浪也難以生存，一名美軍看見一隻瘦弱的狗狗心生不捨，決定取名Syri並領養回美國，他聯繫防止虐待動物協會，在許多國際志工的協助下，終於把狗狗Syri帶回紐約照顧。

台灣支持打擊ISIS　霸氣捐贈50萬美元

川普預測：一週內將「全面擊潰」伊斯蘭國

以色列F-16摧毀俄製鎧甲S-1防空系統

外媒：以色列空襲敘利亞是為試探S-300

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

小資女查帳戶　驚存款破8位數

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

Nina老公是《大學生》曾小新！

小模西門町Free Hug　上空全放送

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」

刮刮樂超狂玩法！「嗶」5000直接入袋

陳意涵產後5天曝公車站自拍

丫頭喝醉被拉進包廂：喝贏我一人一萬

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面