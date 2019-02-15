翹家嫁聖戰士！19歲少女生兩胎又懷孕　坦言：想回家

實習記者鄭佩玟／綜合報導

年少輕狂時逃家不是新鮮事，稀奇的是逃家目的地居然是惡名昭彰的「伊斯蘭國」！2015年有3名英國少女離家出走的少女一躍全球媒體版面，結伴逃家前往恐怖組織「伊斯蘭國」，不過日前有一名在敘利亞難民營的少女坦言想回家，19歲就生下兩名孩子，現下還懷著9個月的身孕，「真的忍無可忍了」。

據英國《衛報》報導，貝斯諾格林（Bethnal Green）位於倫敦東部，該地區的穆斯林人口約佔33%，較全倫敦佔12％的穆斯林人口更高。2015年2月，就讀於倫敦貝斯諾格林學院的3位少女在社群網路上受到極端主義者的感召後，隨即偷走家人的珠寶變賣，結伴飛往土耳其，轉往敘利亞加入極端組織伊斯蘭國（IS）的「聖戰」行列。

▲當初逃家的樣子。（圖／達志影像／美聯社）

正值花樣年華的少女受IS吸引，拋棄家鄉、遠渡重洋前往敘利亞的消息震驚世界，調查發現，其中一名叫貝格姆（Shamima Begum）的少女在離開英國兩天前，曾發訊息給一名叫做瑪哈默德（Aqsa Mahmood）的女子。瑪哈默德也是逃家者，在2013年離開蘇格蘭，與一名敘利亞戰士結婚，且持續在推特鼓吹其他女性一起加入。青少年透過社群網陸接觸極端主義者日益頻常，被伊斯蘭思想同化的現像引發強烈關注。

報導稱，來自《泰晤士報》（The Times）著名戰地記者洛伊德（Anthony Lloyd）在敘利亞北部的一處難民營找到了貝格姆，於兩週前從伊斯蘭國在敘利亞東部的最後據點巴固茲村（Baghuz）逃離至此。她稱伊斯蘭國已窮途末路，勝利的希望相當渺茫，同行的丈夫則在投降後被關押在監獄中。

Remember those three wee girls captured on CCTV as they fled Bethnal Green for Syria in 2015? Well the peerless @a_lloyd_times has tracked one of them down. Astonishing story. pic.twitter.com/FKGc30Igqv — Pippa Crerar (@PippaCrerar) 2019年2月14日

貝格姆表示，3人當年來到敘利亞與另一位同樣來自貝斯諾格林的女孩會合，興奮的準備成為「聖戰士的新娘」，4人後來都嫁給了伊斯蘭國成員，但其中1人卻死於空襲。貝格姆告訴記者，在伊斯蘭國的生活「就像宣傳短片裡描述的，與普通人的生活無異。」回憶起第一次目睹俘虜遭斬首的頭顱，貝格姆則說當時「不會難受啊！完全不會嚇到我，因為他是伊斯蘭的敵人」。

▲逃家少女。（圖／達志影像／美聯社）

貝格姆先前曾經生下兩個孩子，都因疾病和營養不良夭折，如今又要臨盆的她擔心未出世孩子的健康狀況，因此想要回到英國的家安胎，「我不再是4年前15歲的傻女孩了。」表示知道家人們都在想念著自己，也明白英國社會可能不會歡迎她回家，但「只要能讓我與孩子回到英國平靜度日，我什麼都願意做。」

她的推測是對的，由於在訪談中對IS慘無人道的行徑仍認同，讓網友紛紛砲轟無恥，「繼續待在妳的天堂，英國不歡迎。」英國安全部長華萊士（Ben Wallace）說，貝格姆並未對加入IS一事表達悔意「令人痛心」，同時強調，所有行為都要負責任，「她離開倫敦往敘利亞出發的時候，就該清楚自己將會捲入怎樣的後果。」英國政府不會為了營救「前恐怖份子」將公民置於危險中。

▲敘利亞國內流離失所的兒童。（圖／路透）

IS發跡於伊拉克和敘利亞，2014年宣布建立跨越兩國的「國家」，極盛時期統治達1000萬人，以斬首行動、摧毀珍貴古蹟、恐怖攻擊聞名於世，目前勢力雖不斷萎縮、瀕臨「滅國」，已失去9成領土，卻仍拼死抵抗，堅守敘利亞和伊拉克為最後據點。