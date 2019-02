翹家嫁聖戰士！19歲少女生兩胎又懷孕　坦言：想回家

實習記者鄭佩玟/綜合報導

年少輕狂時逃家不是新鮮事,稀奇的是逃家目的地居然是惡名昭彰的「伊斯蘭國」!2015年有3名英國少女離家出走的少女一躍全球媒體版面,結伴逃家前往恐怖組織「伊斯蘭國」,不過日前有一名在敘利亞難民營的少女坦言想回家,19歲就生下兩名孩子,現下還懷著9個月的身孕,「真的忍無可忍了」。

據英國《衛報》報導,貝斯諾格林(Bethnal Green)位於倫敦東部,該地區的穆斯林人口約佔33%,較全倫敦佔12%的穆斯林人口更高。2015年2月,就讀於倫敦貝斯諾格林學院的3位少女在社群網路上受到極端主義者的感召後,隨即偷走家人的珠寶變賣,結伴飛往土耳其,轉往敘利亞加入極端組織伊斯蘭國(IS)的「聖戰」行列。

▲當初逃家的樣子。(圖/達志影像/美聯社)

正值花樣年華的少女受IS吸引,拋棄家鄉、遠渡重洋前往敘利亞的消息震驚世界,調查發現,其中一名叫貝格姆(Shamima Begum)的少女在離開英國兩天前,曾發訊息給一名叫做瑪哈默德(Aqsa Mahmood)的女子。瑪哈默德也是逃家者,在2013年離開蘇格蘭,與一名敘利亞戰士結婚,且持續在推特鼓吹其他女性一起加入。青少年透過社群網陸接觸極端主義者日益頻常,被伊斯蘭思想同化的現像引發強烈關注。

報導稱,來自《泰晤士報》(The Times)著名戰地記者洛伊德(Anthony Lloyd)在敘利亞北部的一處難民營找到了貝格姆,於兩週前從伊斯蘭國在敘利亞東部的最後據點巴固茲村(Baghuz)逃離至此。她稱伊斯蘭國已窮途末路,勝利的希望相當渺茫,同行的丈夫則在投降後被關押在監獄中。

