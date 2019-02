ISIS只剩700平方公尺　川普放話「取得100％勝利」：歐洲要接手

▲圖為阿富汗選民中心遭到伊斯蘭國(IS)恐怖攻擊。(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

美國所支持的「敘利亞民主力量」(SDF)指揮官16日表示,伊斯蘭國(ISIS)在敘利亞所掌控的範圍只剩下700平方公尺,SDF會繼續打擊,接下來再向全世界帶來好消息。總統川普則在推特寫道,將在哈里發國取得100%的勝利,屆時歐洲各國應處理被逮捕的800多名聖戰士,美國已經做得夠多。

川普當地時間16日在推特表示,美國正在要求英國、法國、德國與其他歐洲國家接手,處理美方在敘利亞所俘虜的800名ISIS成員,將這些人繩之以法,不要讓ISIS成員滲透到歐洲內部。他提到,哈里發國即將被攻陷,而美國已做了夠多,花費許多時間,「在哈里發國取得100%的勝利後,我們就會撤軍!」

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........