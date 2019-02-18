南韓歐巴台灣捷運初體驗狂喊「太厲害」　4大特色讓他驚呆：怎麼可能！

▲ 台北捷運讓許多外國旅客大讚。（圖／記者季相儒攝）

國際中心／綜合報導

台北許多民眾依賴捷運上班上課，雖然每逢高峰時段都擠到不行，但因為乾淨、明亮，路線規劃也很清楚，讓許多來台旅遊的外國觀光客驚艷不已。來自南韓的YouTuber京欽（경흠）日前就分享他第一次搭台北捷運時，有4件事情真的讓他很驚訝，「個人覺得台灣的捷運真的很厲害！」

1. 台灣捷運超便宜

京欽提到，南韓整體物價水準非常高，「真的是瘋了，很貴」，相較之下，公車和地鐵車票算是相當便宜，「但來到台灣之後，我真的嚇到了，台灣的捷運真的很便宜。」他說明，首爾地鐵的費用大約比台灣捷運貴上2倍，「所以我真的嚇到，真的很便宜。」

2. 台灣捷運好乾淨

北捷乾淨的程度也讓京欽不斷驚呼，「真的很乾淨，超級乾淨的，真的從來沒有看過一個垃圾，一個都沒有……怎麼可能啊？」他走在月台上，將鏡頭對準地板，不停強調，「真的沒有垃圾，真的沒有啦，真的！一個都沒有！」

3. 捷運上禁止飲食

京欽說明，台灣和新加坡一樣，規定捷運車廂內不得飲食，「如果你吃東西還是喝東西的話，是完全違法的，所以我真的嚇到了啦」，因為南韓的地鐵上可以飲食，「在車站喝東西完全沒有問題」。他也提到，多虧有這項規定，台灣捷運站才會如此乾淨。

4. 乘客的秩序意識

在台灣捷運的幾個特色中，最令京欽印象深刻的就屬「守秩序的乘客」了。他表示，「我真的嚇到了，在車站等車的時候，WOW，大家都在排隊，等車裡面的人先出去，然後他們才進去。」這樣的排隊景象讓京欽不斷驚呼「真的很厲害」。

他也以一段親自拍下的影片證明，北捷乘客不論男女老少，在車門打開後仍會耐心等待，直到要下車的乘客都走出車廂，才魚貫走入，相當有秩序。

在6分多鐘的影片中，京欽數度感嘆「很厲害」、「真的嚇到」，顯示台灣捷運真的令他很驚艷。他也提到，捷運到站時播放的音樂很好聽，有種「鄉愁被喚起」的感覺，所以每次搭捷運時，都很期待聽到這段音樂。

這段影片至今已經吸引超過29萬點閱數，網友紛紛留言表示，「都覺得觀光局該請你當觀光大使」、「真的覺得捷運禁止飲食很好，不僅環境乾淨之外，也不用新增人力打掃或清潔車站﻿」、「你看到我們習以為常的美好事情。謝謝你」、「先下後上真的是蠻好的習慣」。