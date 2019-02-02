春節「團體IC卡」搭北捷省時間！　「1人刷卡20人過」

▲台北捷運團體IC卡刷卡示範。（圖／台北捷運提供）

這篇感覺有時效性耶，1月7日的事情，如果要放到2月發，你可能要想想怎麼連結

生活中心／綜合報導

春節期間總有不少團體旅客搭捷運玩「一日行程」，為了方便旅客進出捷運站節省時間，台北捷運日前推出團體IC（晶片）票卡，「20人以下的團體旅客憑IC（晶片）票卡，可推派一人擔任閃靈刷手，自動刷進（出）車站。」試辦期為3個月，票卡於各車站詢問處販售，後續視旅客使用情形評估是否調整或續辦。

台北捷運公司於日前公佈，為方便團體旅客進出捷運站節省時間，已於1月7日開始試賣團體IC（晶片）票卡，讓旅客「揪團」進出捷運站。由於考量旅客團體人數過多，占用閘門時間可能會過長，票卡適用人數初步為1人以上20人(含)以下。

▲台北捷運團體IC卡刷卡示範。（圖／台北捷運提供）

北捷團體票原本是以紙票方式在詢問處販售，旅客進出時需要車站人員手動開啟「團體票/自行車票出入口」；而使用團體IC（晶片）票卡的旅客團體，可由1人在閘門前負責刷卡，每刷一次就放行1位同行者，若20人就需刷20次，閘門螢幕上也會顯示團體票人數及已通過人數，等全部人都通過後自己再刷卡進出站，既能減少等待車站人員協助時間，也能掌握團體時程。

捷運公司提醒，團體IC（晶片）票卡「不具備加值功能」，一經售出概不退換，且旅客購票時已經設定好起訖站，若出站站別與原目的地不同就無法出站，需洽站務人員處理。