禿漢燕同框超狂助選龍介仙「經濟向前衝」　旗海飛揚！支持者感動泛淚

▲禿子燕子漢子站台龍介仙，現場相當熱鬧。（圖／東森新聞，下同）

地方中心／綜合報導

代表國民黨出征立委補選的台南市黨部主委、市議員謝龍介，17日舉辦「農漁產品展示會暨謝龍介競選總部成立」，而高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕選後首度合體造勢，現場湧入超多民眾，可看出高人氣。而稍早韓國瑜致詞時表示，這麼多人來這邊挺龍介，代表台灣人民已經覺醒，新時代開始，龍介選上就是台南人勝利，一定要帶台南經濟往前衝。

現場群眾情緒高昂，相當熱鬧，高喊「凍蒜！凍蒜！」，還有人是一早就來卡位，想要一睹4人合體，會場幾乎要被擠爆，旗海飄揚。稍早「禿子、漢子」陪謝龍介大進場，會場內人潮擠爆，變成大推擠，後來有支持者聽完韓國瑜、侯友宜等人致詞後，感動地泛淚。

而韓國瑜則說，「龍介選立委我一定要來，有一點是因為我們老婆名字都一樣！看到這麼多人來這邊挺龍介，代表台灣人民已經覺醒，從去年選完就了解老套、鬼混、只搞意識形態、不認真為人民打拼的政治人物全部要被淘汰，且新時代開始，幫人民找好日子就是好政治人物，這次他選上就是代表老百姓要找活路，且也將是南台灣大勝利，要有好經濟過好日子」。

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▼謝龍介競選總部成立大會，許多攤販免費限量提供杏仁茶、香酥豆腐、虱目魚料理等，供民眾享用，儼如熱鬧的大型市集。（圖／記者林悅翻攝，下同）