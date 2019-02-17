女子情緒不穩坐小黃跳關渡橋　好心司機尾隨報警阻輕生

▲王姓女子爬上關渡橋，意圖從橋上跳下輕生被警消勸下。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

橫跨新北市八里區及北投區的關渡橋上，17日凌晨1時許，一名42歲的王姓女子爬上紅色橋拱門，意圖從橋上跳下，一名小黃司機機警報警，警消獲報後到場，安撫王女情緒，並架梯試圖將王女救下，僵持了半小時後，王女自行從橋上爬下，結束了這場鬧劇。

據了解，王姓女子17日凌晨1時許，在五股區成泰路附近叫了計程車，在車上用電話與人發生爭執，當時載她的司機表示王女上車後便沒說要去哪裡，只聽到王女在電話中喊出「你不要以為我不敢死，我現在就死給你看。」

王女在八里區的關渡橋頭要求司機要下車，司機眼見阻攔不住王女，便關起頭燈開車尾隨王女，一路看著王女爬上關渡橋，途中撥打2次電話給警消求救。

警消獲報後，立即趕往關渡橋上，見到王女背著包包，坐在橋拱門上，救難人員眼見情況危急，第一時間安撫王女情緒，並架上鐵梯上前與王女攀談。

王女一度在救援過程中，發狂尖叫，雙方僵持了半小時後，王女最後被警消勸下，自行爬下關渡橋，並交由轄區警方帶回派出所，通知家屬到場，要進一步釐清王女輕生原因。

▲▼警消架梯爬上關渡橋拱門，試圖與王女攀談。（圖／記者趙永博攝）



▲王姓女子自行下橋後，員警安撫她的情緒，並將她帶回派出所。（圖／記者趙永博攝）



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995