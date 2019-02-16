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中美貿易協商有望！美股氣勢高　道瓊大漲443點「連8周上漲」

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▲▼美股,股市,股票,紐約證卷交易所。（圖／路透社）

▲中美貿易協商有望，帶動美股上漲。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

中美雙方代表的貿易協商大有進展，讓貿易戰停戰露出曙光，也帶動美股在15日上漲。道瓊工業指數收在25,883.25點，上漲443.86點或1.74%；標準普爾指數報2,775點，上漲29.87點或1.09%；納斯達克指數收在7,472.41點，上漲45.46或0.61%。

15日收盤後，三大指數均上漲超過1%，道瓊指數和納斯達克指數都可望達到連續八周周線上漲，道瓊指數則是自去年11月3日以來，連續最久的周線上漲，標普指數則是連續第7周。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）日前率領代表團前往北京，舉行中美經貿高級別經貿會談，在15日正式落幕，由於中美貿易戰「休兵大限」將至，雙方商定，下周將在華盛頓繼續進行經貿談判。也因為談判結果順利，讓中美貿易協上露出希望，讓股市大幅上漲。

新華社報導提到，雙方就主要問題達成原則共識，並就雙邊經貿問題諒解備忘錄進行了具體磋商。雙方表示，將根據兩國元首確定的談判期限抓緊工作，努力達成一致，將於下周在華盛頓繼續進行談判。

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關鍵字：美股,道瓊,美國股市,貿易戰,中美貿易戰,北美要聞

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