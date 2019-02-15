影／德國柏林交響樂X金山高中管樂團　音符激盪花火綻放

記者郭世賢／新北報導

柏林韓德爾中學附屬的柏林青少年交響樂團巡迴臺灣訪問， 15日下午造訪北海岸的金山高中，兩校交流互動熱絡，交響樂團、管樂團與原住民藝能專班共計上百人，悠揚的音符與繞樑的歌聲，綻放滿場的活力！

柏林韓德爾中學以音樂為教學重點，學生除了一般的高中課程，還有修習管弦樂合奏、音樂理論，畢業生有多數選擇在大學音樂相關科系就讀，成為職業演奏家和藝術工作者，是德國音樂人才的搖籃。多次出國演出經驗豐富，這是首航到訪台灣。

▲ 德國柏林交響樂與金山高中管樂團相遇，音符與樂舞激盪的花火綻放。（圖／記者郭世賢攝，下同）

金山高中管樂團老師陳一夫表示，為熱情相迎，管樂團演出的是107學年度參加新北市比賽榮獲優等的兩首經典作品，以及知名德奧作曲家史特勞斯的「拉黛斯基進行曲」，表示盛大的歡迎之意。

陳一夫說，在室內管樂團交流時，納入文化底蘊，特別安排三芝作曲家鄧雨賢的「望春風」，由三芝在地的學生以英文介紹歌曲、演唱給所有德國同學欣賞。德國樂團也將在翌日臺北演出演奏此曲。

接著，學生們規劃了以英文團練，交互指揮演奏，期許分享北海岸的音樂與人文，「以樂會友，以音交流」，不只是音樂上的密切互動，更打開學生們彼此的世界觀。

同時，邀請金山高中原住民藝能班學生，以歌舞藝術會友。由原住民班樂舞課的懷劭‧法努司老師指導，先以馬蘭複音歌謠「拜把兄弟」揭開序幕，接著帶來宜灣部落傳統樂舞。

宜灣部落位於臺東成功鎮，屬於海岸阿美，同學身上的穿著就是宜灣部落的服飾。其中綠色肚兜是少女及未婚婦女的服飾，大家看到男生加大力道擺動白色的臀擺，意思是掃除過去一年的噩運，迎接新的一年到來。

為讓遠道而來的朋友感受臺灣原住民舞蹈的魅力，演出告一段落後，原民班同學熱情邀請韓德爾中學的師生共舞，感受原住民樂舞的活力與青春，以嘹亮的歌聲、力與美的線條，驚艷德國朋友。

金山高中校長賴來展表示，學校不容易有國際交流或出國機會，這次韓德爾中學來訪，不僅是音樂上的交流，對師生們來說也是一堂國際教育的學習，烙印一輩子的美好。