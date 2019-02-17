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遭魟魚刺傷身體不適　屏東船長緊急向岸巡求救

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▲遭魟魚刺傷身體不適　船長被及時送醫治療　 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林姓船長被海上作業遭魟魚刺傷，枋寮安檢人員協助送醫治療。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林邊鄉水利籍林姓船筏船長16日出海作業，不慎遭魟魚刺傷，身體感到不適，擔心危急生命，趕緊入港向安檢人員求助，經安檢人員緊急送醫治療，幸無大礙，也讓他鬆了一口氣。

海巡署第八巡防區指揮部昨天下午17時許，接獲南部分署第六岸巡隊枋寮安檢所通報，指林邊鄉水利籍林姓船筏船長出海作業不慎遭魟魚刺傷，請求協助。

第六岸巡隊枋寮安檢所做好救援作業，等該艘船筏入港時，枋寮安檢人員立即登檢救援。安檢人員調查，28歲林姓男船長表示，出海不久，在海上作業時不慎遭魟魚刺傷，目前身體不適，由於魟魚毒性可致人於死，安檢所人員不敢懈怠立即協助將其送往屏東枋寮醫院就醫，經急診室醫師診斷治療後所幸無大礙。林姓船長對海巡弟兄協助相當感激。

南部分署第六岸巡隊表示，「急難救助、爲民服務」為海巡署基本工作，秉持「救援為第一要務」之精神，在第一時間立即投入救援，並通報相關單位協助支援，並呼籲漁民朋友們出海作業時需特別注意自身安全，如發生意外或緊急重大事故，請撥打「118」免付費服務專線，海巡署秉持「救人為第一要務」之精神，將第一時間投入能量執行救援。

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關鍵字：屏東,林邊,水利船筏 ,船長,魟魚

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