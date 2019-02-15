國內外藝術家展創意　台灣燈會15日試營運

▲2019台灣燈會在屏東，圖為蠻蠻禧獸。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導



2019台灣燈會2月19日於屏東大鵬灣開幕，屏東縣長潘孟安15日與藝術家們共同啟動藝術燈區，點亮屏東。該藝術燈區，以21組作品在地性、故事性、互動性帶來視覺驚喜與想像，呈現屏東縣豐厚的人文內涵。

潘孟安表示，台灣燈會今天（15日）試營運，藝術燈區”好酒沈甕底”壓軸亮相，集合了國內外大師級的藝術家駐村，因地制宜展現藝術創作能量，讓燈飾作品更具生命力與故事性，值得期待。

▲星光潮來▼花語寄情。

藝術燈區以”跨界”及”國際”兩大主軸，創作者有國際知名服裝及跨界設計師黃偉豪、三位來自北歐的藝術家、專長多媒體設計的屏東女兒蘇巧純、出身東港在地、也是燈會主視覺統籌方序中、恆春工藝家楊宗熏、瑪家工藝師峇笠嵐偲旮札涅灆、王雅蘭、以及知名作家陳玉慧、吳曉樂等人，他們以各自的創新巧思，融合聲光科技、多媒材運用、文字視覺等多元的技法，藉由在地與國際連結，創造不同的感動。

藝術燈區主燈《帆城》，十米高的巨大燈座，由獲得多國際設計大獎的范承宗所創作，透過傳統工法與建築語彙，展現屏東東港以海維生的船帆意象，在新年的一年帶來揚帆的祝福。

有別於過去單純邀請國際藝術家作品參展的方式，來自丹麥Rikke Juellund、Peter deNeergaard以及瑞典Peder Bjurman三位國外藝術家，與方序中等屏東在地藝術家一起探索社區文化及自然環境，創作出《屏安時光》、《恆春風巢》、《竹田記事》三組跨國燈座多了地方人文特色，越在地，越國際。

而藝術燈區計畫主持人黃偉豪，曾擔任Lady Gaga演唱會服裝設計，Versace 首席印花設計師。他以大膽印花及華麗風格，讓專屬海洋印花以及水晶燈出現在大鵬灣區，時尚藝術跨界，營造夢幻藝術風格。

藝術家洪易、陳奕彰、洪郁雯則帶來近年非常火紅的科技互動藝術；另藝術家蘇巧純帶領國際知名的設計團隊為家鄉的燈會創作了四組與民眾同樂的互動燈組，將記憶中的藍皮火車元素轉化為具有聲光效果的燈座，小琉球的飛魚化作互動藝術從水中躍出，還有來自落山風與百步蛇的風鈴等，讓科技互動充滿溫度。