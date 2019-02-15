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2019台灣燈會大鵬灣試營運　民眾驚艷

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▲2019台灣燈會大鵬灣試營運　民眾驚艷▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2019台灣燈會在屏東，大鵬灣燈區15日試營運。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會屏東縣東港大鵬灣燈區15日起啟動試營運，吸引許多民眾搶先一睹為快，對大鵬灣燈區的夜景大感驚艷。屏東縣政府表示，試營運視同正式營運，縣府團隊將反覆檢視各項服務系統，包括電力、接駁等，19日正式開幕前會調整至最佳狀態。

台灣燈會首次至屏東舉辦，又適逢台灣燈會30週年慶，屏東縣政府從1年前就展開各項籌備工作，為讓燈會運轉順利，縣府自2月15日至18日安排試營運，從燈飾電力滿載、人潮眾多接駁是否順暢、環境清潔維護等都逐一檢視。

▲2019台灣燈會大鵬灣試營運　民眾驚艷▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲大鵬灣燈區試營運。

縣長潘孟安表示，近日大鵬灣主燈區內各燈組已陸續點亮，包括靚靚六堆燈區、農業海洋燈區Hello Kitty區、國際交流燈區海之女神、「萬歲好鑽」等燈飾曝光後，都引起民眾很大迴響，但為力求燈會更完美的表現，為期4天的試營運完全比照正式開園，接駁服務系統全部上路，仔細改善缺失。

15日營運首日，民眾陸續湧入燈區，住在東港的蘇先生大讚夜景太美，「大鵬灣夜未眠」；高雄張先生帶著一家大小6口趁著試營運人潮還不多時搶先來看燈會，他說之前曾來過大鵬灣幾次都不覺得美，這次讓他有驚艷到。

台灣燈會在屏東規劃分為大鵬灣燈區、東港小鎮燈區及屏東燈區3區，其中以位在大鵬灣的主燈區詢問度最高，沿著全國最大的潟湖打造海洋灣域燈區，是台灣燈會30年來首創，遠方還可遠眺大武山，山海景緻壯麗，被讚為歷年來最美的燈會場地。

縣府建議，大鵬灣主燈區從下午5時起亮燈，遊客可以白天就來遊賞，先享受海風夕陽美景，或到東港地區走訪人文，等到燈飾亮起，又是一番炫麗景色，白天入夜都好逛。縣府歡迎民眾下載「2019台灣燈會在屏東APP」及「燈會好交通APP」，有各項燈會導覽資訊，輕鬆逛燈會。

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關鍵字：2019,燈會,台灣,屏東

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