把公益當生活　佛心村長落選仍將選舉補助款捐出助人

▲周生財（左一）去年擔任第三屆敎懷博愛奬學金頒獎人，他覺得很有意義。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣木工業職業工會會員代表周生財16歲開始做公益行善，55年不間斷，其妻周劉寶貴競選村長連任失利，仍將選舉補助款全數捐助公益信託教懷博愛教育基金，希望拋磚引玉帶動更多人投入教育公益，造福學子，贏得好評。

鍾佳濱在3年前當選立委後，將7萬多票的選舉補助款全數捐出提供中小學畢業班獎學金，經過2年的發放，去年經費用罄，改以公益信託方式導入社會愛心捐助，設立公益信託教懷博愛教育基金，繼續發放獎學金、獎勵品給全縣中小學畢業生，並邀各行各業值得效法的人士擔任頒獎人，作為學生的楷模，激勵他們奮發向上，其中周生財就是以屏東縣模範勞工身份受邀擔任頒獎嘉賓。

周生財國小畢業就學習木工，16歲那年，他看到有戶弱勢家庭房屋破舊，就用自己的技能免費幫他們修繕房屋，獲得很大的成就感，也從此踏上公益之路。後來發現自己一個人力量有限，在20多歲時，籌組南州愛心慈善會，集眾人之力幫助弱勢，除了無償修繕房屋外，也捐款濟助，做社會公益似乎成了日常生活的一部分，後來又加入義消，去年並加入縣政府的百工師傅志工團。

周妻周劉寶貴擔任4屆的南州鄉溪南村長，每次選舉補助款都捐給公益單位做愛心，去年尋求連任雖以18票落敗，夫妻決定將1萬零410元的選舉補助款全數捐給「公益信託教懷博愛教育基金」。

周生財說，教懷博愛教育基金非常有意義，能夠獲邀擔任頒獎人甚感榮幸；小時候因家境清寒無法升學，能夠盡一己微薄之力鼓勵讀書，也算是彌補以前無法讀書的缺憾。而他一生把公益當生活，「每次做完公益，就像完成一件該做的事，晚上可以香甜入夢」。